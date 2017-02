Bevezetik az áfát Szaúd-Arábiában

Igyekeznek betömni az olajárcsökkenés okozta költségvetési hiányt

Rövidesen búcsút mondhatnak az adómentes életnek Szaúd-Arábia lakói. Az olajmonarchia legfőbb döntéshozói testülete a héten jóváhagyta az általános forgalmi adó (áfa) bevezetésének tervét. A jelentős bevételek reményével kecsegtető intézkedés már csak Szalman király jóváhagyására vár.

Az uralkodói rendelet kiadását a belpolitikai stabilitás okán jelenleg semmi sem veszélyezteti, így a helyieknek 2018. január 1-jétől hozzá kell szok­niuk a dráguláshoz. Az áfa tervezett, ötszázalékos mértéke összhangban van a Nemzetközi Valutaalap (IMF) korábbi ajánlásaival, amit az Öböl Menti Együttműködési Tanácsnak (GCC) többi tagja is elfogadott tavaly nyáron.

Piaci várakozások szerint a többi olajmonarchia is jövőre vagy legkésőbb 2019-re bevezeti az új adónemet. A GCC-tagok megegyeztek abban is, hogy már idén külön terheket rónak ki a dohánytermékekre, valamint az üdítő- és energiaitalokra. A személyi jövedelemadó és a vagyonadó bevezetésének kérdése ugyanakkor továbbra sem szerepel a napirenden.

Az egész régiót általánosan, de a szaúdi államháztartást különösen jelentős csapás érte az elmúlt években az olajárcsökkenés okozta bevételkiesések miatt. Tavaly rekordnagyságú, 97 milliárd dolláros költségvetési ­hiánnyal zártak. A példátlanul negatív mérleg következtében az utóbbi hónapokban több költségcsökkentési intézkedést hoztak, amelyektől a büdzsé kiegyenlítődését várják.

Forrás: Reuters

A közszférában komoly megszorításokat vezettek be. A miniszterek fizetését megvágták, a hivatalnokok bérét pedig befagyasztották. Nagymértékben csökkentették az üzemanyag és a közművek állami támogatását is. A királyság pénzügyeiért felelős illetékesek emellett új, a kőolaj áringadozásainak kevésbé kitett bevételi forrásokat is igyekeznek megcélozni. Nincs egyszerű dolguk, hiszen a szaúdi gazdaság rendkívüli mértékben függ az olajipartól, az állami bevételek közel 90 százalékát ez a szektor adja.

A megszorítások meghatározott célja, hogy 2020-ra egyensúlyba hozzák a költségvetést. Az erőfeszítéseket azonban nehezíti, hogy megtorpant a gazdasági növekedés. A bruttó nemzeti össztermék bővülése a 2015-ös 3,5 százalékot követően tavaly csupán csak 1,4 százalékot ért el, ami a pénzügyi válság kezdete óta a legalacsonyabb. Rijád a fiskális szigor ellenére éppen ezért komoly összegeket szán idén a gazdaság élénkítésére. A költségvetési hiány betömésében a külföldi befektetőknek is nagy szerep juthat majd.

A tervek szerint a tavaly októberi, történelmi kötvénykibocsátást követően újabb, 10-15 milliárd dollárnyi állampapírt bocsáthatnak majd piacra. Az elemzők azonban szkeptikusak a szaú­di intézkedések hatékonyságát illetően, mivel a büdzsé hosszú távú fenntarthatóságát biztosító, nem az olajiparból származó bevételek növekedése továbbra sem biztosított.