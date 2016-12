Az irodisták szolgálják ki a vevőket

Meglódult az ünnepi költekezés, a munkaerőhiány azonban több helyen gondot okoz

Tíz százalékkal több árucikk fogyott a kiskereskedelemben az adventi bevásárlási szezon első felében a tavalyi hasonló időszakhoz képest – tudta meg a Magyar Idők piaci körökből. A legfrissebb tapasztalatok szerint ezüstvasárnap nagyon erős forgalmat bonyolítottak le a hipermarketek, a plázák, az iparcikküzletek és az utcai adventi vásárok. A kiszolgálást azonban több helyütt nehezíti a munkaerőhiány: kevés az árufeltöltő, a raktáros és a pénztáros, néhol már az irodisták szolgálják ki a vevőket.

Legalább tíz százalékkal nőtt a hazai kiskereskedelemben eladott áruk mennyisége a tavalyi advent első feléhez képest idén november végétől mosta­náig, beleértve a hagyományos üzletekben és az interneten kínált termékeket is – összesítették eddigi tapasztalataikat lapunknak a piaci szereplők. Ugyan a cégek eladásairól szóló hivatalos statisztikák csak később látnak napvilágot, több áruházlánc belső működésére rálátó forrásaink megerősítették: ezüstvasárnap hétvégéjén az előző héthez képest is erősebb lakossági fogyasztást tapasztaltak többek között a hipermarketek és az iparcikkeket kínáló hálózatok.

Az éves szinten öt százalékra becsült piaci növekedésben az ünnep előtti szezonra alaposan rá is készültek a kereskedők. Mint megtudtuk, a napi cikkek eladásaiban a legnagyobb forgalmat lebonyolító Tescónál például a decemberre szóló központi árurendelés a mennyiséget tekintve a másfél-kétszerese volt a tavalyinak mind a friss áruk, mind a tartós fogyasztási cikkek vagy az ajándéknak megfelelő termékek körében. Lapunknak az Országos Kereskedelmi Szövetség az egy héttel ezelőtti, bronzvasárnapi hétvégére 4-5 százalékos általános növekedést jelzett az eladásokban az egy évvel korábbi időszakhoz képest. – Már november második felében is meghaladta a boltok értékesítése a tavalyi forgalmat – mondta Vámos György főtitkár, aki szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom decemberben ötvenmilliárd forinttal lépheti túl a múlt évit, az eladások ezzel meghaladhatják az ezermilliárd forintot.

Mostani becslések szerint az élénkülő költekezés tavaly decemberhez képest öt-nyolc százalékkal nagyobb bevételt eredményezhet a hónap végéig a kiskereskedelem nagyobb szereplőinek.

A Magyar Idők hétvégi körképe szerint egy átlagos szombati vásárlási naphoz képest tegnapelőtt erősebb látogatottságot jegyezhettek fel a főváros széli nagyobb hipermarketek, bevásárlóközpontok, illetve több belvárosi és peremkerületi diszkont. Feltűnően sokan fordultak meg az iparcikkáruházakban, a barkács- és bútorláncoknál, a ruhaüzletekben, továbbá a műszaki, sport- és játékboltokban. Nem panaszkodhattak a bevásárlóközpontok kereskedői, illetve az adventi vásározók sem a turistákkal vegyes magyar vásárlótömegre.

Megkérdeztünk több, nagyáruház parkolójában működő fenyőfaárust is, akik arról számoltak be, hogy a családok a korábbi évekhez képest idén kevésbé halasztják az utolsó pillanatra az ünnepi örökzöld beszerzését, és szépen fogynak a drágább fajták is. Akadt olyan árusítóhely, ahol ezüstvasárnap újabb rendelést adtak le például a Nordmann- fenyőre, mert, mint mondták, alábecsülték az idei szezont.

A kedvező gazdasági folyamatok nyomán a fogyasztás tehát a várakozásoknak megfelelően alakul, az év során fellángolt munkaerőhiány azonban éles helyzeteket teremt a decemberi csúcsidőszakban. – Panaszkodnak a dolgozók, hogy egyre nagyobb terhelést jelent számukra a létszámhiány. Jellemző, hogy egy műszakban mindössze egy hentes áll a húspultban, túlóráztatják a pénztárosokat, hiányoznak az árufeltöltők, raktárosok. Emiatt már a vásárlók is szóvá teszik, hogy kicsomagolás nélkül, raklapokon áll a töméntelen mennyiségű árucikk az áruházak eladóterében, nincs, aki időben kipakolja az árut a pultba vagy a polcokra – mondta lapunknak a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba vázolta: több helyütt az irodai dolgozókat, más feladatkörökben alkalmazott munkavállalókat csoportosítottak át a vásárlók kiszolgálására, és egyes áruházakban fennakadásokat okoz a létszámhiány.