Az automatizált konyhától az önműködő szállodáig

A kereskedelemben várható a robottechnika kiteljesedése

Eljött az idő, amikor a konyhai robotok szinte már kiválasztják és megfőzik helyettünk az ételt, hatékonyan mosogatnak, a szállodai hordárrobotok pedig nem kérnek borravalót.

Képzeljünk el egy olyan hűtőszekrényt, amely, ha akarjuk, átlátszó lesz, s az ajtó kinyitása nélkül megláthatjuk, mi van benne. Ilyen például a Las ­Vegas-i elektronikai vásáron (CES) bemutatott LG InstaView ThinQ, amelynek 29 hüvelykes LCD érintőképernyője két koppintásra átlátszó üveggé változik. Az intelligens hűtőszekrény továbbá az otthon megtalálható alapanyagok alapján recepteket javasol, így a háziasszonynak vagy -embernek nem kell törnie a fejét, hogy mit kellene készíteni vacsorára. Amint kiválasztottunk egy receptet, a hűtő automatikusan elküldi az információt a hálózatba kapcsolt sütőnek, miközben egy hangalapú asszisztens lépésenként vezeti végig a „szakácsot” az elkészítési folyamaton.

A felhasználók főzés közben a kedvenc zenéikhez is könnyedén hozzáférhetnek streaming zeneszolgáltatásokon keresztül, így a főzés és étkezés még kellemesebb élménnyé válik.

Az ételek rendszerezésére és számontartására is van megoldás. Az intelligens címkézési funkció segítségével matricákon rögzíthetjük a hűtőszekrényben tárolt ételek lejárati idejét, s ennek nyomán a hűtő képes jelezni, ha mielőbb érdemes elfogyasztanunk valamilyen terméket. A bevásárlás során a felhasználók okostelefonjukon ellenőrizhetik a hűtő tartalmát a belsejében elhelyezett széles látószögű panorámakamerán keresztül.

A sütő sem semmi: a megfelelő alkalmazással vezeték nélkül fér hozzá a receptinformációkhoz, és automatikusan elkezdi az előmelegítést egy adott hőfokra, a beállított időpontra. Amikor a sütő belseje tisztítást igényel, a felhasználó automatikus értesítést kap okostelefonjára. A páraelszívó és a lámpa is automatikusan bekapcsol, amikor a főzőlap használatban van.

Fotó: MTI/EPA/Larry W. Smith

Hogy a mosogatás még könnyebben megszervezhető folyamat legyen, s sütő elküldi a releváns információkat a hozzá kapcsolt mosogatógépnek, amely az elkészült étel összetétele alapján állítja be az optimális mosogatási ciklust. Az intelligens mosogatógép a zsíros edényekhez ­például hosszabb tisztítási ciklust és melegebb vizet fog választani annál, mintha egy könnyű, rakott zöldség után kellene elmosogatnia. Mind a sütő, mind a mosogatógép vezérelhető szóbeli parancsokkal is.

A szállodák, repülőterek, bevásárlóközpontok is profitálhatnak a robottechnológiából, az LG ezekből is bemutatott vagy hármat a CES-en. A felszolgálórobot feladata, hogy a hotelekben és repülőtéri várótermekben gyorsan és hatékonyan vigye ki a megrendelt ételt és italt a vendégeknek. A robot éjjel-nappal, megszakítás nélkül képes ellátni egy pincér feladatait, beépített csúsztatható tálcájával pedig úgy képes odanyújtani a vásárlóknak az elkészült fogásokat, hogy azokat könnyebb legyen elvenni.

Ha a kívánt ételek és italok felszolgálása megtörtént, és ezt a vendég is jóváhagyja, a robot önállóan visszatér a helyére. A csomaghordó robotot kifejezetten arra tervezték, hogy a vendégek poggyászát a szobákba szállítsa – ezzel a robot minimálisra csökkenti azt a kényelmetlenséget, amit a lassú kiszolgálás vagy az alkalmazottakra történő várakozás jelenthet egy forgalmas hotelben.

A csomaghordó robot segítségével be- és kijelentkezhetnek a vendégek, de a számlát is rendezhetik rajta keresztül, így a szobák elfoglalása vagy a szállóból való távozás a lehető leggyorsabbá és legkényelmesebbé válik. A bevásárlóasszisztens-robot vonalkódolvasójával a vásárlók beszkennelhetik a termékeket, így azonnal tájékozódhatnak az árakról, de a teljes bevásárlólistájukat is megtekinthetik a robot kijelzőjén.

A robot az okostelefonos alkalmazásokban kiválasztott termékekhez is el tudja vezetni a vásárlókat az üzleten belül.