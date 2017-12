ÁKK: Jövőre tovább csökken az államadósság

Érdemi javulás történt idén a lakossági állampapírpiacon, és a befektetők leginkább a hosszabb távú lehetőségek iránt érdeklődnek – nyilatkozta Barcza György, az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezérigazgatója a Magyar Hírlapnak. A napilap szerdai számában megjelent interjúból kiderül, hogy jövőre tovább csökken az államadósság, és emelkedik a hazai finanszírozási arány.

Barcza György közlése szerint az ÁKK jövőre csökkenő államadósságot, és a belső finanszírozás további erősödését tervezte, így a központi költségvetés adósságának devizaaránya az idei 22-ről 20 százalékra csökkenhet. A bruttó finanszírozási igény 8758 milliárd forint. A finanszírozásban a forintkötvényeknek és a lakossági értékesítésnek lesz meghatározó szerepe.

Jövőre az ideinél kicsit alacsonyabb, összességében 2,3 milliárd eurónyi devizaadósság jár le, és egymilliárd euró összegben terveznek devizakötvényt kibocsátani kedvező piaci feltételek esetén. Jövőre új nagybani termék lehet a belföldi eurókötvény, amit a forint államkötvény aukcióhoz hasonló rendszerben bocsát ki az ÁKK, valószínűleg az első negyedévben.

Fotó: Bach Máté

Barcza György elmondta, hogy a lakossági állampapíroknál a Prémium Magyar Állampapír volt idén a legkelendőbb, a második helyen szerepel a Kétéves Magyar Állampapír, ugyanakkor például a féléves futamidejű iránt csökken a kereslet. Az idén vásárolt lakossági papírok háromnegyedénél egy évnél hosszabb a futamidő.

Ennek hátterében leginkább az áll, hogy aki hosszabb távon fektet be, nagyobb hozamot ér el, másrészt emelkedett a lakosság elkölthető jövedelme, így megtakarításokra, ezzel együtt az államadósság finanszírozására is több pénz jut. Az inflációkövető Prémium állampapír esetében jelentős vásárlói kör a negyven év alatti korosztály. A lakossági állampapírpiacon egyébként a vásárlók 82 százaléka magánszemély, de önkormányzatok és egyházi szervezetek is jelentős vevők – olvasható a Magyar Hírlapban.