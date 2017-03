Akár 300 forint is lehet egy euró

Kiugró gazdasági növekedés jöhet idén, és tempósabbá válhat az államadósság csökkenése

A banki hitelezés látványos élénkülését várja az idén a K&H Bank. A belga tulajdonú pénzintézet szerint ebben az évben kiugró növekedés lehet a gazdaságban, és tempósabbá válhat az államadósság csökkenése is. Ugyan sok kockázat mutatkozik a nemzetközi politikában, de ennek nem lesz túlzott hatása, a forintárfolyam elszállásától sem kell tartani.

Véget ért az eddigi hitel nélküli növekedés, az idén a lakossági és vállalati ügyfelek is jóval nagyobb mennyiségben juthatnak piaci alapon új hitelhez – mondta Hendrik Scheerlinck, a K&H vezérigazgatója a pénzintézeti csoport tegnapi szakértői háttérbeszélgetésén. Elsősorban a lakossági ügyfelek köré­ben várható számottevő növekedés a hitelezésben, a jelzáloghiteleknél 14, a fogyasztási hiteleknél 15 százalékos bővülést vár idén a K&H, és az emelkedés folytatódhat jövőre és 2019-ben is.

A vállalatoknál már bonyolultabb a helyzet. Hodina Péter, az üzleti ügyfelek divízió értékesítési igazgatóságának vezetője megjegyezte: nagyon sok vállalat jelentős mennyiségű pénzt halmozott fel, így gyakori, hogy nem hitelből, hanem saját forrásból valósítják meg a fejlesztéseket. Hodina szerint az is nagyon jellemző a hazai cégekre, hogy vagy uniós, vagy állami, de mindenképp valamilyen támogatástól teszik függővé fejlesztéseiket. A tapasztalatok szerint tízből legfeljebb két cég valósít meg mindenképp tervezett fejlesztéseket, a többiek inkább kivárnak, ameddig valamilyen forráshoz jutnak. Ez állhat amögött is, hogy a K&H saját kisebb cégek beruházási hajlandóságát mérő indexe nagyot esett 2016 negyedik negyedévében.

Az ország általános gazdasági helyzete jelenleg erős, a K&H is a korábbinál magasabb, 3,7 százalékos bővülést vár az idén, de jövőre is megmaradhat még egy 3 százalék körüli bővülési ütem – mondta Németh Dávid vezető elemző. Megítélése szerint a lakossági fogyasztás változatlanul húzóerő maradhat. Ezt támasztja alá az is, hogy számításai alapján az ország képességéhez képest keveset fogyasztunk, a szakember nagyjából 1500 milliárd forintnyi alulfogyasztást számolt. Ez tetemes összeg, megközelítőleg az éves GDP 4 százaléka.

Németh szerint könnyen lehet, hogy az államadósság a korábbi várakozásokat meghaladó ütemben csökkenhet, a magasabb infláció miatt jövőre már a GDP 70 százalékát közelítheti meg az adósságráta. Mint emlékeztetett, jelenleg vitatott kérdés, hogy Magyarország bocsásson-e ki devizakötvényt. Más állásponton van ez ügyben a jegybank és a szaktárca, sőt – mint az a héten kiderült – a kormányon belül sincs egység: Orbán Viktor miniszterelnök elvi alapon ódzkodik a külföldi finanszírozástól, míg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter inkább a kedvező feltételekre figyel. Németh szerint érdemes lenne most euróban kibocsátani egy 10-15 éves futamidejű kötvényt, ezzel érdemben lehetne az adósságlejárati szerkezetben a hosszabb lejáratok súlyát növelni kedvező feltételekkel.

Ugyan számos kockázat van jelenleg a nemzetközi politikában, jól mutatja a gazdaság stabil helyzetét, hogy nem várható különösebb árfolyammozgás. Németh szerint az euró-forint árfolyam idén a 300–312-es sávban maradhat, és a jegybanknak egyre nehezebb lesz a likviditás biztosítása érdekében gyengén tartani a magyar fizetőeszközt.