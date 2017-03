Adótraffipax jelzi ezentúl, hol ellenőriz a NAV

Sokak érdeklődését keltheti fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb újítása. A hatóság ezentúl rendszeresen nyilvánosságra hozza majd az előre meghatározott ellenőrzési helyszíneket.

A megoldás részleteiről a nemzetgazdasági tárca adóügyi államtitkára, a NAV vezetője beszélt hétfőn. Tállai András a távirati irodának nyilatkozva kifejtette: a hivatal honlapján az úgynevezett adótraffipax jelzi majd, hol kell számítani célirányos vizsgálódásra, így megyéről megyére követhető lesz, hogy hol jelennek meg biztosan ellenőrök.

A hivatal vezetője szerint az ellenőrzések beharangozásával a NAV arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy tartsák be a szabályokat, önszántukból javítsák a hibákat, pótolják hiányosságaikat, mindezzel elkerülve a törvények megsértése miatt adott esetben szóba jöhető negatív következményeket. A várakozást alátámasztják az adóhivatal tapasztalatai is, amelyek azt mutatják, hogy a korábban előre jelzett, bejelentett akciókban minimálisra csökkent a szabálytalankodó vállalkozások száma. Tállai András ugyanakkor megjegyezte: az adótraffipax működése nem zárja ki azt, hogy a megjelölt helyszíneken kívül is ellenőrizzenek, fellépjenek a NAV munkatársai.

Az államtitkár közlése kapcsán megemlíthető, hogy a hivatal nemrégiben tudatta, mely területekre figyel idén különösen. Ezek szerint az adóellenőrzések fő célja 2017-ben a feketézés letörése, az adócsalások visszaszorítása, az önkéntes jogkövetés elősegítése és a tisztességes gazdálkodók esélyeinek növelése. Ezek eléréséért – sok egyéb mellett – a NAV kiemelten is ellenőrzi a gépjármű- és motorkerékpár-kereskedelmet, a használt járművek kereskedelmét, az ingatlan-bérbeadást, a személyszállítást, a csomagküldő szolgálatok működését és a masszőröket is. Ellenőrizni fogják a hivatal emberei azt is, hogy a minimálbér és a szakmunkás-bérminimum emeléséhez kapcsolódnak-e visszaélések.