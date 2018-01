A napokban érkeznek a megemelt nyugdíjak

Ebben az évben három százalékkal emelték meg a nyugdíjat, így átlagosan négyezer forinttal kapnak többet az idősek és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők – jelentette be Rétvári Bence. Az Emmi parlamenti államtitkára tegnap elmondta: már megkezdték a nyugdíjak folyósítását a bankszámlákra, és az is megkapja a napokban a pénzt, aki a postai átvételt választotta.

A januártól megemelt nyugdíjak banki folyósítását tegnap megkezdték, postai úton pedig január 16-tól kézbesítik az ellátásokat – jelentette be tegnap Rétvári Bence. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára elmondta: ebben az évben 3 százalékkal magasabb nyugdíjat kapnak az idősek, mint tavaly, az idei infláció mértékének megfelelően. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy 2018-ban átlagosan négyezer forinttal folyósítanak többet a nyugdíjasoknak.

Az államtitkár emlékeztetett: 2010-ben a kormány vállalta, hogy megőrzi a nyugdíjak értékét, sőt azóta csaknem 10 százalékkal emelte is az ellátások összegét, míg az ezt megelőző időszak inkább a nyugdíjak elértéktelenedéséről szólt. Megjegyezte, a kormány nemcsak megemelte a nyugdíjakat, hanem évről évre többletjuttatásokat is biztosít.

Rétvári példaként említette az Erzsébet-utalványt, amelyet tavaly és tavalyelőtt is megkaptak a nyugdíjasok, valamint a nyugdíjprémiumot, amelyre Magyarország történetében először 2017-ben került sor. Az idei költségvetés már tartalmazza azt a 32 milliárd forintot, amelyet – ha a gazdaságnak megfelelően magas a teljesítménye – újabb nyugdíjprémiumra fordíthatnak.

Fotó: Bach Máté

Mint az államtitkár kiemelte, a megemelt nyugdíjak 2,7 millió lakost érintenek, hiszen a bő kétmillió öregségi nyugdíjas mellett a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is több pénzt kapnak. Ebben érintettek, többek között, az árvaellátásban, a megváltozott munkaképességűek ellátásában, valamint az özvegy- és baleseti járadékban részesülők.

– Arra fogunk törekedni, hogy a nyugdíjak értéke a következő években is növekedjen, és a kormány által bevezetett pluszjuttatásokat is biztosítani tudjuk – fogalmazott Rétvári. Kitért arra is, hogy folytatják a Nők 40 programot, amelynek bevezetését annak idején egyetlen ellenzéki párt sem támogatta, miközben a lehetőséggel 200 ezer nő élt az elmúlt években. A program lényege, hogy a nők korábban mehessenek nyugdíjba, így visszaadják a családoknak a nagymamákat, akik így többet lehetnek unokáikkal, megkönnyítve a szülők életét.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy idén januártól a megemelt nyugdíj mellé további ötvenezer forintot kapnak azok, akik legalább húsz évig otthon ápolták tartósan beteg gyermeküket. Az érintettek számára az aktív éveik alatt ily módon kiesett jövedelmet igyekszik ezzel a lehetőséggel kompenzálni az állam.

– A kormány tehát nemcsak szavakban, hanem tettekben is kifejezi az idősek iránti megbecsülését, fontos, hogy az ország gazdasági megerősödését ők is megérezzék – foglalta össze Rétvári Bence.