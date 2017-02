Zsigó Róbert: közösen léphetnek fel a térség országai

A visegrádi országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország – V4) mellett Románia és Bulgária is felléphet az élelmiszerek Európai Unión (EU) belüli kettős minőségének ügyében – mondta Zsigó Róbert, a földművelésügyi tárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára hétfő este az M1 aktuális csatornán.

Az államtitkár elmondta, a csütörtöki V4-es csúcstalálkozón a miniszterelnökök ezt a témát is tárgyalhatják. Közölte: úgy tűnik, sikerül összefogniuk legalább a V4-eknek, de Romániában is vizsgálatot rendeltek el az ügyben, és Bulgáriában is hasonló lépéseket terveznek.

Hangsúlyozta, hogy az élelmiszerek kettős minősége ellen mindenképpen fel kell lépni, az ügy jogi megoldása az Európai Bizottság kezében van.

Szlovákia és Magyarország közös előterjesztésben kéri az élelmiszerek Európai Unión (EU) belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának soron következő, március 6-i ülésén- közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint Szlovákia és Magyarország az ülésen közös előterjesztést nyújt be, és felszólítja a bizottságot a jogi környezet módosítására. Azt várják az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja meg a kérdést és találjon jogi megoldást arra, hogy a közösség területén egy gyártó ugyanazon termékét, ugyanolyan minőségben vásárolhassák meg a fogyasztók Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában vagy Németországban is.