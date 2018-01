Várszegi Asztrikot látta vendégül az elnöki pár

Különleges vendég járt tegnap este a budai Várban, a Sándor-palotában. Áder János köztársasági elnök és fele­sége, Herczegh Anita tiszteletvacsorán látta vendégül Várszegi Asztrik pannon­halmi főapátot.

A magyar katolikus egyház kiemelkedő személyisége nem is olyan régen, a Pannonhalmi Bencés Főapátság legrangosabb éves eseményén, a Szent Márton-napon jelentette be, hogy 2018-ban átadja főapáti feladatait utódjának (akit majd tavasszal iktatnak be a hivatába).

Várszegi akkor azt mondta: „A Szent Márton-napokkal 17 év telt el, az én főapáti szolgálatomban pedig immár lassan 27 év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek, és ez van a házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel, és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jó barátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is.”