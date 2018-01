Varga Mihály: Biztosítani kell az egyenlő elbánást az uniós áfareform során

Biztosítani kell az egyenlő elbánást az uniós áfareform során, a tagállamok közötti különbségtétel elfogadhatatlan lenne – hangsúlyozta az Európai Bizottság múlt héten bemutatott áfajavaslata kapcsán Varga Mihály az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek keddi brüsszeli tanácsülésén.

Közleményében a nemzetgazdasági miniszter arról számolt be, hogy az ülés résztvevői ismertették álláspontjukat a gazdasági és monetáris unió mélyítéséről, és mint közölte, a magyar kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy ezeken a tárgyalásokon minden állam részt vegyen, ne csak az euróövezet tagjai.

Az euróbevezetés előtt álló tagországok részére javasolt támogatási programról szólva a tárcavezető aláhúzta, hogy a felzárkózás fokozására a már létező kohéziós politika a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszköz, így inkább ennek erősítése lenne indokolt.

A tanácskozáson bemutatták az Európai Bizottság előző heti javaslatát az áfaszabályok egyszerűsítéséről.

„Egyetértünk azzal, hogy egyszerűsíteni kell az áfaszabályokat és vissza kell szorítani az adócsalás mértékét, de továbbra is kiállunk a bizonyítottan eredményes gazdaságfehérítő újításunk, az elektronikus áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) mellett” – szögezte le ennek kapcsán Varga Mihály, aki szerint a magyar modell működőképességét az államkassza többletbevétele mellett az is igazolja, hogy azt már több tagállam is átvette.

A bizottsági javaslat a miniszter szerint két fő területen hozhat érdemi változást: egyrészt nagyobb mozgásteret biztosítana a kedvezményes adómértékek esetében, ami Magyarország szempontjából kedvező, másrészt csökkentenék a kis- és középvállalkozásokra háruló bürokratikus terheket.

Ezen javaslatcsomag egyik pontja szerint kétmillió eurós bevételig egyszerűbben teljesíthetnék adókötelezettségüket a vállalkozások, azonban a magyar kormány már korábban kezdeményezte az alanyi áfamentesség értékhatárának emelését, hogy több kisvállalkozó élhessen a kedvező lehetőséggel – közölte a tárcavezető közleményében.

Hozzátette, hogy a mostani uniós javaslat így segítheti Magyarország kérelmének gyorsabb és kedvező elbírálását.