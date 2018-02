Változatlan a Fidesz–KDNP pártszövetségének fölénye

A kormánypártok előnye továbbra is stabil a biztos pártválasztók köré­ben – derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb, a Heti Válasznak készített reprezentatív pártpreferencia-kutatásából. A választani tudó szavazók többsége, 51 százaléka támogatja a Fidesz–KDNP-t. A Jobbikot a pártválasztók 16, az MSZP-t 13 százaléka támogatja, az LMP-re pedig nyolc százalékuk adná le a voksát. A DK az elkötelezett szavazók hat százalékát tudhatja maga mögött, míg az Együtt támogatottsága mindössze egy százalék, a többi pártra pedig összesen öt százalékuk voksolna.

A teljes felnőttkorú lakosság körében továbbra is a kormánypártok vezetnek, a Fidesz–KDNP támogatottsága jelenleg 35 százalék. Második helyen a Jobbik áll tíz százalékkal, az MSZP viszont – bár őrzi dobogós helyét –, távolodni látszik a Vona Gábor által vezetett párttól. A szavazásra jogosult lakosság közül mindössze nyolc százalék voksolna a szocialistákra. Az LMP támogatottsága jelenleg hét-, a DK-é pedig ötszázalékos. Az Együttre egy, más pártokra összesen a választópolgárok öt százaléka voksolna, a bizonytalanok aránya továbbra is 29 százalékos. A kutatásból az is kiderül, hogy a magyar lakosság négyötöde szerint a Fidesz–KDNP nyeri meg az áprilisi országgyűlési választásokat; úgy gondolják, más pártnak gyakorlatilag nincs esélye a győzelemre.

Az utóbbi egy évben a dobogóról csak a kormánykoalíció volt képes növelni támogatottságát a biztos szavazók körében. A Századvég adatai szerint a Fidesz–KDNP tábora a tavaly februári 49-ről 51 százalékosra emelkedett, míg a Jobbik és a szocialisták három, illetve ötszázaléknyi támogatót vesztettek az akkor regisztrált 19 és 18 százalékos elkötelezett szavazótáborból. A kisebb pártok közül a DK és az LMP támogatottsága erősödött, parlamenti mandátumszerzésük egyre biztosabbnak látszik: előbbi egy ponttal tudta növelni azt az ötszázalékos támogatást, amit tavaly egész évben stabilan mutattak a mérések. A Ron Werber izraeli kampánytanácsadóval erősítő LMP az elmúlt évben öt százalékról fokozatosan tornázta fel nyolcszázalékosra az elkötelezettek szavazóbázisát.