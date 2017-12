Útmutatás a szilveszterkor használatos tűzijátékokhoz

A tűzijátékokat kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva érdemes vásárolni, és a gyermekektől elzárva kell tárolni – hangsúlyozta közleményében a rendőrség, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Mentőszolgálat, a szilveszteri tűzijátéktermékek és egyéb pirotechnikai eszközök balesetmentes, biztonságos használatára figyelmeztetve.

Az 17 tanácsból álló közlemény nem véletlen, a pirotechnikai termékek felelőtlen használata ugyanis minden évben számos balesetet okoz.

Fotó: Teknős Miklós

A tájékoztatás szerint a szabadtéri felhasználású termékeket semmi esetre se szereljék szét vagy alakítsák át. A biztonságos felhasználás érdekében szúrólángot adó gázgyújtót, vihargyufát, esetleg flambírozó, azaz karamellizáló pisztolyt érdemes alkalmazni.

– Ne hajoljunk fölé, és kézben se tartsuk, sőt arról is érdemes meggyőződni, hogy függőleges irányban semmilyen akadály se legyen a termék útjában – írták, majd hozzátették: tartsuk be oldalirányban a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot is.

A tűzijáték-rakéta vezetőpálcáját pedig soha ne szúrjuk be a földbe, hanem stabilan álló csőből, akár egy üres pezsgősüvegből indítsuk; eltört vezetőpálcás rakétát viszont ne használjunk. Ezeket a sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú termékeket adjuk le a vásárlás helyén.

Emlékeztettek arra is, hogy a petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott, míg a vetőcsöves – azaz a golyós – bomba birtoklása és felhasználása csak pirotechnikusnak engedélyezett. Vigyázzunk arra, hogy ne veszélyeztessünk másokat – személyeket, állatokat, tárgyakat, épületeket és a természeti környezetet –, és a házi kedvencek védelméről se feledkezzünk meg.