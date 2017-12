Ultrafeminista asszonykórus egy Hír TV-műsorban

Előszilveszteri kabaréval ért föl a Szabadfogás alkalmilag teljesen elnőiesített év végi kiadása a Hír TV-n. Pedig éppoly komolynak szánták a műsor kiagyalói ezt a rendkívüli adást, mint az eddigieket, amiben kizárólag vagy szinte csak férfi szerepelt.

Hogy kik vettek részt az eddig „férfiuralt”, tehát „szexista”, „hímsoviniszta” Szabadfogás nemet váltó epizódjában? Felerészben a 2017-ben Hír TV-hez igazolt műsorvezetőnők. Az ATV kötelékeiből magát februárban Simicska pénztárcájáért kitépő, csak a fideszesekkel veszekedő Kálmán Olga. A novemberben leigazolt, RTL-es múltú Péterfi Judit, aki még szintén az ATV-n alkotta meg Vona évődő-szerelmes portrévideóját. Lampé Ágnes, a 168Óra és a Klub Rádió eddigi riportere, aki decembertől élvezheti a – ballib ellenzéket a széljobbal elegyítő – csatorna melegét. A másik három hölgy sem semmi. Papp Réka Kinga friss elsőkönyves („Aki kurvának áll”) aktivista, ő hisztériás politikai vitaműsorokból ismerős. Karafiáth Orsolya költő, aki a 24.hu-n írja forradalmi cikkeit, hátha fellángolnak még a Soros-civil tüntetések. Végül Lukácsi Katalin, akinek névtábláján mindkét hivatása szerepelt, imigyen: „Hitoktató, volt KDNP-s képviselő”…

De mit végeztek ezek a nagyérdemű amazonok a Szabadfogásban Csintalan, Wahorn, Puzsér, Konok és a többi férfi ülepének hűlt helyén? Hát… öltözködésben például túltettek rajtuk. Karafiáth Orsolya fején valami kakadus hatást keltő masni- és tollkompozíció ékeskedett. Papp Réka Kinga fekete, ujjatlan csipkeruhájával, mély dekoltázsával paprikázta tovább a hangulatot. S hogy mit végeztek még? Kivégezték gyakorlatilag a szegény, egyedül férfi Dévényi István műsorvezetőt, aki alig tudott tőlük megszólalni, ha pedig mégis megszólalhatott, akkor vagy nem lehetett érteni, mert belebeszéltek, vagy lehetett ugyan érteni kérdését, de senki arra nem válaszolt.

A két téma: szexuális zaklatás, valamint Orbán Viktor karácsonyi cikke nem másutt, mint a Magyar Időkben. A zaklatás kapcsán az volt a legtragikomikusabb, hogy milyen közönségesen tudnak beszélni e kontraszelekció alapján beválogatott „ütős” hölgyvendégek egy szomorú jelenségről. Amit egyébként hajlamosak voltak a férfiak számlájára írni. A verbális molesztálásra térve Péterfi Judit megkockáztatta, „azok az emberek vágnak így fel, akiknek, esküszöm, kicsi a fütyijük”. Az ilyen csócsálós, cuppogós „bon mot-ok” miatt a nézőben fölmerülhetett, nem vegyül-e néha a feministák kedvenc „áldozathibáztatás” szavába farizeusság.

Ugyanígy, amikor Havas Henrikre terelődött a szó. Itt Dévényinek sikerült közbekérdeznie, tudniillik hogy miért támadt meghasonlás a Havas zaklatási botránya megítélésében. Kálmán Olga azonnal fordított a kérdésen, átvéve a műsor vezetését: „Az állami média kezdte el nagyon nagy elánnal nyomni, hogy a balliberális média védte Havas Henriket. De hát védte?!” Persze nemleges volt a beszélgetőtársak válasza. Igaz, mi úgy emlékszünk, a jobboldali média azt furcsállotta, hogy a Tanár úr botrányának kipattanásakor csönd köszöntött be az előzőleg zajongó orgánumoknál. Karafiáth Orsolya védelmébe vette a női beosztottjának állítólag análszexet felkínáló éltes riportert: „Én mindig védtem Havast, és nem azért, mert szexinek tartom, bár – és itt a nyelvecskéje hegyét is elővillanni láttuk a költőnőnek – egy kicsit ez is benne van (!), hanem az erőteljes stílusáért, amire lehet mondani, hogy übermacsó, pedig „átitatja az irónia, önirónia, nem akar lábbal tiporni és lerántani a melltartódat!”

Azért a női Szabadfogás résztvevőinek a Havas-mosdatás ellenére sikerült ostorozni a kormányt, amiért nem írta alá az Európa Tanács genderista-feminista, hagyományos családmodellt kikezdő Isztambuli Egyezményét. A hölgyvendégek derekasan felajzották magukat a magyar miniszterelnök nevének hallatára. Csak úgy repkedtek az előre kihegyezett nyílvesszőik Orbán Viktor felé, aki ünnepi írásban mert fordulni a Magyar Idők olvasóihoz. Ráadásul ezzel a címmel: „Meg kell védenünk a keresztény kultúrát”… Ezt felváltva tartották nagyon avas dolognak és amerikai politikusi trükkök leutánzásának.

Lampé Ágnes szerint mégsem a cím volt a legvisszásabb, hanem az, hogy Orbán „kinyilatkoztatott” a kereszténység és karácsony ügyében. A műsorban a hiteles keresztény politikus szerepét megformálni próbáló Lukácsi Katalin riadóztatott, mert a miniszterelnök szerinte új evangéliummal akarja lecserélni a régit. Megprófétálta a leendő boldogmondásokat is: „Boldogok az otromba akarnokok, boldogok, akik éhezik és szomjazzák a Magyar Időket, mert majd eltelnek vele”. Miután a szüntelenül Bibliára hivatkozó Lukácsi így kigyűlölködte magát, a hölgykoszorú kárhoztatta a vidéki embereket is, merthogy elhiszik, ami a kormánypárti kezek által megkaparintott megyei lapokban le van írva.

A feminista lóláb akkor is kilógott a műsorból, amikor Papp Réka Kinga sérelmezte a kormányfő eme megfogalmazását: „nem akarjuk, hogy az újévet köszöntő tömegben zaklassák asszonyainkat, leányainkat”. Az aktivista ezt azon az alapon kérte ki magának, hogy ő senkinek nem asszonya vagy leánya, azaz birtoka. Papp ezzel közvetve elismerte, nem ismeri a birtokos személyjel változatos értelmét, azt, hogy hozzátartozóinkat is jelölhetjük vele anélkül, hogy rabtartóinak gondolnánk magunkat.

És hát az aktivista elsőkönyves megnyilvánulásából kiderült az is: az egyes nyugati nagyvárosokban jól dokumentált, migránsok megvalósította zaklatási akciók nem zavarják őt, de annál inkább zavarja, hogy a miniszterelnök még nem vette át a feminista fogalmazásmódot!

Nem folytatjuk a Szabadfogás mélyrepülésének ismertetését, csak megjegyezzük, ez az Orbán-diktatúrához képest túl sokat ismételt műsorszám a közönséges, illetve ostoba megnyilvánulások sokaságával éppen a nők méltóságán ejtett csorbát, illetve jó reklám volt a miniszterelnöknek. Az előbbit feltétlenül bánhatjuk…