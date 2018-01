Újabb leleplező videó került elő az iszlámbarát Vonáról

A pártban erősödtek a vezető leváltását követelő hangok

Egy hét sem telt el azóta, hogy előkerültek Vona Gábor Allahot és az iszlámot dicsőítő beszédei, napvilágot látott egy újabb felvétel a Jobbik elnökéről. A Mandiner.hu által nyilvánossá tett videón török szélsőjobboldaliak éljenzik Vonát „Szürke farkas Vona!” felkiáltással.

A Szürke Farkasok egy nacionalista, félkatonai török szervezet, amely jelenleg mozgalomként tevékenykedik Törökországban. Köztudott ugyanakkor, hogy az 1970-es és az 1980-as években hivatalosan is a világ egyik legaktívabb terrorszervezeteként tartották őket számon. Egyik tagjuk, Mehmet Ali Agca II. János Pál pápát is meg akarta gyilkolni. Vonát már máskor is kapcsolatba hozták a szervezettel, ő azonban eddig tagadta, hogy kapcsolatban lenne velük.

A korábbi felvételeken a Jobbik elnöke muszlim fiatalok előtt, török nyelven Allah mellett tett hitet. Vona azt mondta törökül: „Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól.” Egy másik videón arról beszélt, hogy a globalizmus sötétségében ma számára az iszlám az utolsó fénysugár. A magyarul elhangzó, török tolmáccsal fordított gondolatok itt is hangos lelkesedést váltottak ki a hallgatóságból.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A Jobbik elnökének Allahot és az iszlámot dicsőítő mondatai a párton belül is megdöbbenést keltettek. Miközben Vona a hétvégén mutatta be a Jobbik választási programját, sajtóhírek arról szóltak, a pártvezetést az kötötte le, hogy Vona Gábor politikai öngyilkosságot követett el, amikor elkötelezte magát az iszlám vallás mellett, ezért le kell őt váltani a pártelnöki tisztségből.

A Faktor információi szerint még a pártvezetés nagy része sem ismerte Vona Gábor Allahot és az iszlámot éltető, videóra rögzített politikai nyilatkozatait. A portál azt írta, a nagy felháborodás miatt erős mozgolódás indult meg a Jobbikban, egyre többen követelik azt, hogy Volner János vezesse a párt listáját az idei országgyűlési választáson. A portálnak nyilatkozó párttagok azt mondták, Vona helyett szégyellik magukat.

„Gábor, úgy látszik, még az Egri csillagokat sem olvasta, Dobó István és Gárdonyi Géza foroghat a sírjában” – mondta egyikük.