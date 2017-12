Többfelé csapadékosan telnek az év utolsó napjai

A hétvégén is sokfelé várható csapadék, eső és hó is. Átmeneti lehűlésre is számítani kell, de szilveszter napján ismét többfelé lehetnek 10 Celsius-fok körüli maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.

Pénteken többfelé erős, délelőtt a Dunántúlon és a főváros térségében viharos lesz a szél. A Dunától keletre várható még főként csapadék: eső, havas eső, az Északi-középhegységben hó. A Dunántúlon néhány órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik fel a levegő.

Szombaton északkeleten helyenként tartósabban is megmaradhat a köd. Ezzel együtt szinte mindenhol kisüthet a nap. Délutántól viszont nyugat felől egyre többfelé elered az eső, északon, északkeleten havas esőre, hóra is számítani kell. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között valószínű. A nappali maximumok 0 és plusz 7 fok között alakulnak.

Vasárnap, az év utolsó napján hajnalban, reggel keleten még több helyen lehet eső, havas eső, hó vegyesen, napközben azonban már csak néhol fordulhat elő gyenge zápor. A Dunántúlon többórás napsütés is várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű.