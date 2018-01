Több ponton is változik a diákhitel igénylése

Januártól változott a diákhitel igénylésének folyamata: már nem csupán személyesen, de online is megtehetik a hallgatók. Megemelték a korhatárt, nőtt az összeg, kamatmentes lett az egyik kölcsön. További módosítások is vannak.

A hiteligénylés menüpontot kiválasztva és az üzletszabályzatokat, valamint az adatszolgáltató nyilatkozatokat elfogadva lehet online a szerződést kitölteni. Ma már nemcsak személyesen, hanem az interneten is megigényelhetik a hallgatók a diákhitelt. Mindössze a Neptun-rendszerben egy fiók és egy ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá.

Imre Zita, a Diákhitel Központ marketingigazgatója szerint a tavaly szeptemberben bevezetett lehetőség egyre népszerűbb. Az ügyfélkapus azonosítás magát az elektronikus aláírást jelenti, tehát egy hitelesített aláírással véglegesíti az ügyfél a szerződését – tette hozzá a marketingigazgató. Ebben az esetben a szerződés online kerül a hallgató fiókjába, amit utólag ki lehet nyomtathat és lefűzni.

Továbbra is két lehetőség közül lehet választani. A Diákhitel 1, egy szabad felhasználású kölcsön, képzési formától függetlenül bárki igényelheti, és az sincs meghatározva, hogy mire lehet fordítani. A Diákhitel 2-t azonban már meghatározott célra lehet felvenni. A kötött felhasználású kölcsön összege az adott felsőoktatási intézmény tandíjától függ, és azok a hallgatók kérhetik, akiket fizetős képzésre vettek fel. 2001-es bevezetés óta csaknem 400 ezren igényelték már valamelyik lehetőséget.

2018-tól több ponton is változik a diákhitel igénylése. A negyvenéves életkorhatárt negyvenötre emelték. A Diákhitel 1 esetében a kölcsön összege is nőtt, az eddigi ötvenezerről hetvenezer forintra, ami azt jelenti, hogy a hallgatók egy félévre akár 350 ezer forintot is kaphatnak. A Diákhitel 2 pedig teljesen kamatmentessé vált.

