Szél Bernadett nem cáfolta, hogy afgán szakértője megbukott az átvilágításon

A bizottságban való részvételének viszont semmi köze ahhoz, hogy milyen szakértőket hív meg – mondta az LMP-s politikus az M1-nek.

Arra a kérdésre, hogy az afgán szakértőt milyen szempontok alapján jelölte, az LMP miniszterelnök-jelöltje csak annyit válaszolt: országgyűlési képviselőként érvényes átvilágítással rendelkezik, ezért joga van ott lenni az üléseken.

SZÉL AFGÁN MUNKATÁRSA MEGBUKOTT AZ ÁTVILÁGÍTÁSON

Szél Bernadett – aki korábban maga is egy Soros-szervezet, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület programvezetője volt – a migrációs válság közepén egy olyan külsős szakértő munkatársat jelölt a nemzetbiztonsági bizottságba, akinek az átvilágítása során problémák merültek fel a múltjában – értesült több forrásból is a Híradó.hu.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) megállapította, hogy a fiatalember nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért elutasította az alkalmazását. Az LMP miniszterelnök-jelöltje mellett évek óta, jelenleg is feltűnő, információk szerint az Ország­gyűlés Irodaházában az ellenzéki párt alkalmazásában dolgozó férfi 1986-ban az afgán fővárosban, Kabulban született.