Szél Bernadett afgán munkatársa nemzetbiztonsági kockázat

A hirado.hu több, egymástól független forrásból is úgy értesült, nyomós nemzetbiztonsági oka van, hogy Szél Bernadett LMP-s társelnököt Németh Szilárd fideszes politikus eltanácsolta a nemzetbiztonsági bizottság üléseitől.

Németh a héten azzal érvelt, Szél Bernadett kapcsolatban áll a Soros-birodalom bevándorlás-szervező civil szervezeteivel, politikusként a bevándorlást és a kvótákat képviseli, ezért a kormánypárt nem akarja, hogy Szél jelen legyen a bizottsági üléseken, amikor a Soros-terv a téma. Portálunk úgy értesült, ezen túlmenően egy konkrét nemzetbiztonsági jelentőségű ügy áll a bizottsági „távoltartás” mögött, és ez érzékenyen érinti az LMP miniszterelnök-jelöltjét. Az LMP a hirado.hu megkeresésére közölte: Szél Bernadett ott lesz az ülésen. Mint ismert, a héten Németh Szilárd kijelentette, a kormánypártok nem akarják, hogy Szél Bernadett részt vegyen az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén akkor, amikor a Soros-terv a téma – erősítette meg Németh Szilárd. A Fidesz indoklása szerint Szél Bernadett és az LMP Soros György, valamint a bevándorlás szolgálatában áll, így kockázatos lenne Szél Bernadett jelenlétében tárgyalni a témáról – közölte szerdán az M1 Aktuális. A Fidesz közleményében azt írta: kockázatosnak tartják a Soros-tervről szóló napirendi pont megvitatását, amíg Szél Bernadett a bizottság tagja. A kormánypárt szerint ezt az ellentmondást az LMP úgy tudja feloldani, ha más tagot jelöl a nemzetbiztonsági bizottságba.

Szél Bernadett azóta azzal védekezik, őt átvilágították, eszerint a bizottság tagja lehet, és el is megy a nemzetbiztonsági bizottság soron következő ülésére.

Szél szakértője elbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon

A hirado.hu-nak több egymástól független rendészeti és kormányzati forrás is megerősítette, Szél Bernadett a migrációs válság közepén egy külsős szakértő-munkatársat jelölt a nemzetbiztonsági bizottságba, akinek az átvilágítása során problémák merültek fel a múltjában: a Szél jelölte szakértő 1986-ban Kabulban, azaz Afganisztánban született afgán fiatal, aki korábban a MigSzol alkalmazottja, az egyik leginkább bevándorláspárti Soros-szervezet munkatársa volt. Az AH a fentiek ismeretében megállapította, hogy a fiatalember nemzetbiztonsági kockázatot jelent, az alkalmazását ezért elutasította. Információink szerint Szél Bernadett a döntés ellen fellebbezést nyújtott be a belügyminiszterehez, aki azonban elutasította azt és helyben hagyta az AH döntését.

MigSzol: radikálisan bevándorláspárti szervezet

A MigSzol, azaz Migráns Szolidaritás az a szervezet, amely 2016. december 3-án tüntetést szervezett a terrorizmussal vádolt Ahmed H. mellett. A tüntetésen azt skandálták, „Szabadságot Ahmednek!”, és „Ma Ahmed, holnap te”. 2015. május 19-én a MigSzol nemzeti konzultációs kérdőívekből készült hajókat úsztatott a Dunán, így tiltakoztak a bevándorlásról szóló nemzeti konzultáció ellen.

Ugyanez a szervezet az, amely a 2015-ös Keleti pályaudvari káoszban arra biztatott mindenkit, adakozzon a migránsok ellátására, élelmezésére és továbbutaztatására. Mint azóta ismertté vált, Salah Abdeslam, a 2015-ös párizsi vérengzés központi alakja a Keleti pályaudvari káoszban szedte össze az illegális bevándorlóként a MigSzolhoz hasonló szervezetek támogatásával érkező terroristákat.

A MigSzol aktivistái azóta is jelen vannak a terrorizmussal vádolt Ahmed H. szegedi bírósági tárgyalásain. Honlapjaikon továbbra is tudósítanak Ahmed H. ügyéről, a magyar hatóságokkal szemben mentegetik Ahmed H-t, és a kimondott céljuk az, hogy bocsássák szabadon a röszkei határzárnál 2015-ben kipattant zavargás főkolomposának tartott Ahmed H-t.

A Free The Röszke 11, azaz a Szabadságot a röszkei 11-nek weblap olyan társoldalakat szerepeltet a linktárban, amelyek az utóbbi időkben a migráció megszervezéséről híresültek el. A linkelt weboldalak között van a migránsokat információkkal, térképekkel ellátó Moving Europe mellett a No Border Serbia portál, és a No Border Timiosara Facebook-oldal. Ez utóbbi három oldalon is kiemelt figyelmet cikkeket szentelnek Ahmed H. ügyének. A Moving Europe, a No Border Serbia, és a No Border Timiosara oldalak pedig egyértelműen szembenállnak a magyar kormányzat migrációs politikájával, és annak megváltoztatása érdekében, a kerítés lebontása érdekében lépnek fel.

Innen érthetővé válik, miért mondta Németh Szilárd, hogy nem látják szívesen Szél Bernadettet a bizottsági munka során. Mint az köztudott, a nemzetbiztonsági bizottság elé gyakran kerülnek minősített adatok is, melyeket csak olyanok ismerhetnek meg, akik átestek a megfelelő átvilágításon, és az alkotmányvédelem nem tárt fel kockázatokat személyükkel kapcsolatban. Mivel Szél egy olyan szakértőt jelölt korábban, akinél az AH feltárta a kockázatokat, és korábban ő maga is Soros-szervezet alkalmazásában állt, érthető a kormánypártok óvatossága.

LMP: Szél Bernadett ott lesz az ülésen

A hirado.hu megkereste Szél Bernadettet is a fentiekkel kapcsolatban. Az LMP sajtóosztálya azt közölte: „Szél Bernadett érvényes átvilágítással és mandátummal rendelkező országgyűlési képviselő, a Nemzetbiztonsági bizottság tagja, ezért eltántoríthatatlanul ott lesz a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén”.

Szerkesztőségünk a Belügyminisztériumtól is információt vár ez ügyben, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Szél Bernadett Soros-kapcsolatai

Az LMP-s politikus 2002-ben a Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület programvezetője volt, a szervezet 2015-ben több mint 5 millió forintot kapott egy Soros-alapítványtól. Magyarországon a bevándorlás nem probléma, nincs menekülthullám – így vélekedett még 2015-ben Szél Bernadett, a mai LMP miniszterelnök-jelöltje.

Egy másik interjúban arról beszélt, hogy Magyarország semmire sem megy azzal, ha lezárja határait, a migrációs válság kellős közepén pedig jó megoldásnak tartotta a kvótarendszert hazánk számára. „Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag a kvótarendszer, amit ugye elővezettek, uniós szinten lenne egy olyan megoldás, ami Magyarország számára könnyebbséget hozna, anélkül, hogy Kósa Lajosnak vasfüggönyöket kellene építeni” – nyilatkozta Szél Bernadett.

Szél brüsszeli találkozói bevándorlás- és kvótapárti EP-képviselőkkel

Szél Bernadett az unió fővárosában is többször járt. Találkozott például azzal a Vera Jurovával, aki hangos szószólója annak, hogy migránsokat kell befogadniuk a tagállamoknak. És találkozott Philip Lambertsszel, akit szintén Soros György szövetségeseként tartanak számon. Az Európai Zöldek társelnöke korábban azt mondta: egyetlen fal sem tudja megakadályozni a bevándorlók érkezését. A migránspárti politikust Budapestre is meghívta az LMP miniszterelnök-jelöltje, hogy folytassák a Brüsszelben megkezdett tárgyalásokat.