Szektához tartozhattak a szülők

Bár még mindig folyik a nyomozás a szeptemberben Hajdúszoboszlón történt családi tragédia ügyében, a Bors most megírta: a szülők azt gondolták, világvége lesz, ezért ölték meg kisfiukat, majd végeztek magukkal is. A lap információi szerint a hajdúszoboszlói szülők egy szektához tartoztak, a gyilkosság előtt egy nappal látták a férjet az egyik vasútállomáson magából kikelve kiabálni, hogy közeledik a világvége.

Mint lapunk is megírta, a hajdúszoboszlói lakásban az édesanyára találtak rá holtan a rendőrök, az asszony felvágta az ereit. A nő egy búcsúlevelet és egy térképet is hagyott maga után, a rendőrök ennek alapján kezdték el keresni a férjét és a hatéves kisfiukat. Az ORFK az eltűnésükről felhívást is közzétett, ám néhány órával később megtalálták őket húsz kilométerrel arrébb, egy erdős területen, szintén holtan. A férfi előbb gyermekével végzett, sajtóinformációk szerint mérget itatott vele, majd öngyilkos lett. Egyes hírek szerint az asszony jelen volt gyermeke és férje halálakor az erdőben, és csak két nappal később vetett véget saját életének.

Az eset a helyiek számára is megmagyarázhatatlannak tűnt: az anya a helyi fürdőben dolgozott masszőrként, társa 2014-ig a Tourinform-iroda munkatársa volt. Ismerősei szerint a férfi nem tudta feldolgozni elbocsátását, ez vezethetett szörnyű tettéhez.