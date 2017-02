Századvég: tovább erősödtek a kormánypártok

Tovább növelte előnyét 2017. februárra a Fidesz-KDNP az ellenzéki pártokkal szemben mind a teljes népesség, mind pedig a biztos szavazó pártválasztók körében – derült ki a Századvégnek, a Magyar Idők Online számára eljuttatott legfrissebb pártpreferencia-kutatásából. A felmérés szerint tovább gyengült a Jobbik, a teljes népességet tekintve visszaesett az MSZP támogatottsági szintjére.

A vizsgált időszakban a teljes népesség körében a Fidesz-KDNP támogatottsága 33 százalék. Ezzel a pártszövetség továbbra is őrzi stabil, vezető pozícióját a politikai erőtérben.

A Jobbik, amely hosszú időn keresztül a második legnépszerűbb párt volt Magyarországon, az elmúlt időszakban gyengült, februárra az MSZP támogatottsági szintjére esett vissza. Így jelenleg a megkérdezettek közül a Jobbikra és a szocialistákra egyaránt 10 százalék szavazna.

Az LMP és a DK támogatottsága nem változott, a megkérdezettek 4–4 százaléka támogatja a két pártot. Emellett az Együttre 1 százalék, más pártokra pedig 4 százalék voksolna. A pártválasztásukban bizonytalanok aránya jelenleg 34 százalék.

Forrás: Századvég Alapítvány

A biztos szavazó pártválasztók válaszainak megoszlása is kormánypárti erősödést mutat az adott időszakban, a Fidesz-KNDP támogatottsága 49 százalékra emelkedett. Ebben a válaszadói körben 19 százalék voksolna a Jobbikra, 18 százalék pedig az MSZP-re. Az LMP és a DK támogatottsága egyaránt 5 százalék. Az Együtt 1 százalékon áll, így egy most vasárnap tartandó voksoláson nem jutna be a parlamentbe.

Más pártokra a biztos szavazó pártválasztók 3 százaléka szavazna.

Forrás: Századvég Alapítvány

A Századvég február 1-7. között végezte telefonos, kérdőíves közvélemény-kutatását, 1000 véletlenszerűen kiválasztott, választókorú ember megkérdezésével, akik együttesen az ország felnőtt lakosságát képviselik. A mintavétel hibahatára legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékpont.