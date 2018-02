Sok csapadékot és lehűlést hoz a hétvége

Nagy mennyiségű csapadékra, havazásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint a hétvégén eső, havas eső, hó és lehűlés várható.

Figyelmeztetésükben azt írták: estétől a Nyugat-Dunántúlt csapadékzóna éri el, melyből egészen szombatig várható eső, havas eső, havazás az országban. Péntek éjfélig a csapadék mennyisége a nagyjából a Zala-Nógrád sávban 15, ezen belül a Délnyugat-Dunántúlon 20 milliméter körül alakulhat.

Kiemelték továbbá, hogy péntekre virradó éjszaka a csapadék formája északnyugat felől egyre inkább havas esőbe, főként péntek estétől hóba válthat. Megmaradó, 5 centiméteres mennyiséget elérő vizes, tapadó hóréteg ekkor legnagyobb eséllyel még csak a Dunántúl hegyvidéki (300-400 méter feletti) részein, síkvidéken esetleg Somogy, Zala, Vas egyes részein lehet.

Az előrejelzés szerint pénteken erősen felhős, borult lesz az ég. Az Alföldön elszórtan, másutt többfelé várható eső, zápor, a Dunántúlon havas eső, a hegyekben havazás is lehet. Estétől a Nyugat-Dunántúlon síkvidéken is lehet már hó, ugyanakkor a Dél-Alföldön néhol zivatarok alakulhatnak ki. A Záhony-Nagykanizsa vonaltól északra élénk, időnként erős lehet a szél is. A leghidegebb órákban 1-6 fok lehet. A nappali hőmérséklet az Észak- és Nyugat-Dunántúlon, valamint az Északi-középhegység nyugati felén 1-7, másutt 8-13 fok között valószínű.

Szombaton sokfelé várható további csapadék: keleten eső, középen és nyugaton, illetve az Északi-középhegységben havas eső, hó valószínű. Keleten megerősödhet a szél, a Dunántúlon viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai általában mínusz 1 és plusz 4 fok között várható, de a Tiszántúlon 5-7 fokot is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 1-10 fok között alakul, az Alföldön lehetnek 5 fokot meghaladó csúcsértékek.

Vasárnap hajnalban, reggel keleten még gyengén havazhat. Napközben helyenként alakulhat ki hózápor, de több órás napsütés is várható. Helyenként még élénk, erős lesz a szél, de délután mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas tájakon akár mínusz 8 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok plusz 1 és 6 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.