Sikeres egykori diákok tartottak előadást zalaegerszegi gimnazistáknak

Mások mellett Darák Péter, a Kúria elnöke, Palkovics László oktatási államtitkár, továbbá orvosok, mérnökök, biológusok, fizikusok is – mindannyian az intézmény egykori diákjai – tartottak előadásokat pénteken a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium pályaorientációs napján.

Darák Péter, a Kúria elnöke egyebek mellett arról beszélt „diáktársainak”, hogy az ítélkezés nem „gyártási folyamat” és nem a bíró szubjektív döntése. A bíróságok elé konfliktusos emberi viszonyok kerülnek, amelyekről nem lehet mechanikus módon dönteni, ehhez szükséges a bíró tapasztalatain alapuló gyakorlati bölcsesség, emberismeret is.

A Kúria elnöke kifejtette: a bírónak ugyanúgy távolságot kell tartania az ügyeitől, mint ahogy egy orvos sem „halhat meg” egy-egy elvesztett betegével. Arról is beszélt, hogy amikor a jogi és az erkölcsi norma tartalma egybeesik, olyankor a jogi megítélés szükségszerűen erkölcsi értékítéletet is kifejez.

Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatási államtitkára más témák mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy tíz év múlva a mai fiatalok olyan szakmákban dolgoznak majd, amelyek kétharmada még nem is létezik. Van egyfajta félelem attól, hogy a robotizálás, a digitalizáció elveszi az emberek munkáját, ugyanakkor az is várható, hogy egyes szakmák viszont felértékelődnek, illetve újak jönnek létre. Nemzetközi felméréseket idézve mondta azt az államtitkár, hogy számos munkakörben – mint az értékesítés területén – sok mindent lehet robotizálni, ugyanakkor megerősödik például a tanárok, nővérek, pszichológusok szerepe, mert őket nem lehet gépekkel helyettesíteni.

Kitért arra is, hogy az OECD-országokat figyelembe véve a magyar diploma értéke „nagyon magas”, nincs diplomás munkanélküliség, és mérnöki diplomával lehet a legnagyobb eséllyel azonnal elhelyezkedni. A felsőoktatásban jelenleg 24-26 százalék körül alakul a mérnöki, a természettudományos, a matematikai vagy informatikai hallgatók aránya, de legalább el kellene érni a 40 százalékot, amit a tervek szerint egy új ösztöndíjrendszerrel támogatnának – jelezte Palkovics László.

A zalaegerszegi gimnázium közel félszáz előadót felvonultató rendezvényén külön kerekasztal-beszélgetés is zajlott Sikeres nők címmel, ugyancsak egykori zrínyis diákok részvételével. Orvos, fizikus és informatikus hölgyek mellett Horváth Zita, az Emmi felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára is a résztvevők között volt, akik egyebek mellett arról beszéltek, hogy miként érték el sikereiket, hogyan tölthetnek be vezető pozíciókat, illetve mindezért milyen árat kell fizetniük.