Rekordszámú érdeklődő járt tavaly a Budakeszi Vadasparkban

Minden eddiginél többen, mintegy 182 ezren döntöttek úgy tavaly, hogy a hazánkban őshonos és a Kárpát-medencébe betelepített állatfajokat természetes élőhelyükön bemutató Budakeszi Vadasparkba látogatnak. A park vezetése számos újdonsággal készül az idei évre is, hiszen kibővült helyre költözik a parasztudvar, és új programcsokrot kínálnak többek között az óvodáknak.

Soha annyian nem látogattak el a Budakeszi Vadasparkba, mint tavaly. Az elmúlt öt évben folyamatosan növekvő érdeklődés egyaránt köszönhető a tudatos programtervezésnek, a számtalan látogatóbarát fejlesztésnek, a megújult okostelefonos applikációnak, a népszerű szakvezetéseknek és a vadaspark által kínált szabadidős szolgáltatások bővülő választékának.

– Tavalyi eredményeink és sike­reink mögött kemény munka és tudatos tervezés áll. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az alapító Pilisi Parkerdő Zrt. szándéka szerint valódi, szolgáltatásait és infrastruktúráját tekintve modern és vonzó családi ökoturisztikai központ legyünk. Munkánk sikerének örömteli visszaigazolása az újabb látogatottsági rekord, ami megerősít minket, hogy jó úton járunk – mondta Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója.

Az elmúlt egy évben több új elemmel bővült a Budakeszi Vadaspark látnivalóinak sora: elkészült az erdész játszótér, a madárbarátkert tanösvény és a vadászati tanösvény, továbbá megnyitotta kapuit a budakeszi dinópark.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az év során 32 hétvégén kínált kiemelt programokat a vadaspark. Ősszel óvodapedagógiai programot indítottak, az általános iskolásoknak szóló Vackor nyári napközis táborok népszerűsége óriási, hiszen egy hét alatt beteltek a nyári szünet idejére meghirdetett táborhelyek.

Emellett a Budakeszi Vadaspark lépést tart a digitális fejlődéssel, hiszen több funkcióval is bővült a mobiltelefonos applikációja.

– Egy nonprofit szervezet életében kiemelten fontos a társadalmi támogatottság, amit 2017-ben is örömmel tapasztaltunk: csaknem 1100 önkéntes segítette a munkánkat, miközben az örökbefogadások száma is évről évre nő. Ezúton is köszönöm mindannyiuk lelkes elkötelezettségét – tette hozzá az igazgató, aki azt is elárulta, a fejlesztések idén is folytatódnak.

A park üzemeltetői tervezik a kicsik kedvencének számító parasztudvar bővítését, méltó elhelyezését, és megkezdődött a kilátó felújításának előkészítése, de a tervek között szerepel a Budakeszi Vadaspark honlapjának megújítása is.

A látogatók pedig már szervezhetik a következő kirándulást, hiszen a honlapon és a közösségi médiá­ban már elérhetők az új izgalmas programok.