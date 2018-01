Rekordévet zárt a Budakeszi Vadaspark

Minden eddiginél többen, mintegy 180 ezren keresték fel tavaly a Magyarországon őshonos és a Kárpát-medencébe betelepített állatfajokat természetes élőhelyükön bemutató Budakeszi Vadasparkot, amely idén is számos újdonsággal várja a látogatókat.

Az intézmény MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az elmúlt öt évben folyamatosan növekvő érdeklődés egyaránt köszönhető a tudatos programtervezésnek, a számtalan látogatóbarát fejlesztésnek, az új jövevényeknek, a megújult okostelefonos applikációnak, a népszerű szakvezetéseknek és a vadaspark által kínált szabadidős szolgáltatások egyre bővülő választékának.

Az elmúlt évben számos új elemmel bővült a Budakeszi Vadaspark látnivalóinak sora: elkészült az erdész játszótér, a vadászati és a „madárbarát kert” tanösvény, megnyitotta kapuit a Budakeszi Dinó Park is. Rekordszámú, mintegy 9000 jegyet váltottak a látogatók a 2017-ben szintén kibővített Budakeszi Kalandparkba is.

Tavaly 32 hétvégén kínált kiemelt programokat, látványetetést, tematikus szakvezetést, kisebb-nagyobb állatokat bemutató előadásokat a Budakeszi Vadaspark. Ősszel óvodapedagógiai programot indítottak, az általános iskolásoknak szóló nyári napközis táborok pedig a meghirdetés után szinte egy hét alatt beteltek, nőtt a szakvezetéseken, valamint a 2015-ben indult erdei iskolai programokon résztvevő csoportok száma is.

A Vadaspark több funkcióval is bővítette a már meglévő mobiltelefonos applikációját, továbbá elindította közösségi média felületein a Vadasparki pillanatok és A hét állata videosorozatot is. A szakmai ismeretterjesztés részeként egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az állatok neveléséről szóló bemutatóknak, így a látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a vadaspark új neveltjeivel: Pele Pannával és Muffinnal, a muflonnal is. Munkájukat idén mintegy 1100 önkéntes segítette, miközben az örökbefogadások száma is évről évre nő.

A Budakeszi Vadaspark számos újdonsággal és fejlesztéssel készül az idei évre is: tervezik többek között a parasztudvar jobb elhelyezését és megkezdődött a kilátó felújításának előkészítése. Új programcsomagokat fejlesztenek elsősorban az óvodások számára, és a tervek között szerepel a park honlapjának megújítása is.

Az év kiemelt eseményei, legérdekesebb programjai már elérhetők a vadaspark honlapján és a közösségi médiában egyaránt.