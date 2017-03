Rágalmak határok nélkül, politizál a segélyszervezet

Negyvenéves barátságot ápol Soros Györggyel az MSF egyik alapítója

A napokban több balliberális sajtóorgánum is átvette a svéd Aftonbladet lap belgrádi riportját, amelyben állítólag egyenruhások vertek menekülteket a magyar határon. Az Orvosok Határok Nélkül nevű, Soros Györggyel kapcsolatban álló francia szervezet szakértőit is megszólaltatták. Elismerik, hogy bizonyítani nem tudják az állításaikat, és a Belügyminisztérium is cáfolta a híreszteléseket.

A cikkben a szakértőit megszólaltató Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet története, tevékenységi köre nem mentes az ellentmondásoktól. A svéd lapban közölt írásban a magyar határról Belgrádba visszaküldött migránsok állítólagos sérelmeiről tett kijelentések kétségesek és a szerzők is elismerik, hogy nem tudják ellenőrizni a személyes beszámolók valóságtartalmát. A Belügyminisztérium pedig – mint arról beszámoltunk – cáfolta a minden alapot nélkülöző cikk állításait. Az MSF függetlensége ezzel együtt több szempontból is megkérdőjelezhető.

A segélyszervezet eredeti célkitűzése háborús és katasztrófa sújtotta övezetekben orvosi segélynyújtás volt. A társaság 1971-ben jött létre, egyik alapító tagja Bernard Kouchner francia orvos és politikus, aki azonban 1980-ban kilépett, és hasonló funkciójú szervezetet alapított, amely együttműködik az MSF-fel. Az orvos továbbra is erős befolyással rendelkezik az MSF-ben: 2008-ban Nicolas Sarkozy külügyminisztereként azt a botrányt kavaró kijelentést tette, hogy a francia civil szervezetek folyamatosan tájékoztatják majd a Gázai övezetben folyó ügyekről és kapcsolatot biztosítanak a Hamász nevű palesztin terrorszervezettel. Mindezt az MSF akkori elnöke hevesen tagadta.

A Soros Györggyel negyvenéves barátságot ápoló Kouchner visszatérő vendége a Közép-európai Egyetem rendezvényeinek, ahol beszédeiben magyar belpolitikai ügyekben is szót emel. A jelentős nemzetközi befolyással rendelkező orvos olyan etikailag vitatható döntésekhez adta a nevét, mint 2000-ben a koszovói ENSZ-misszió vezetőjeként a Trepca bányakomplexum nyugat-európai és amerikai privát cégek kezére játszása. A telepet állítólagos környezetszennyezés miatt foglalták le, ugyanakkor a NATO ebben az időben vegyipari üzemeket bombázott és szegényített urániumot tartalmazó fegyvereket vetett be a térségben.

Az MSF-nek a semleges humanitárius tevékenységen túlnyúló, politikai-gazdasági indíttatású lépései a világ több országában is ellenkezést váltottak ki. Emlékezetes, hogy a Sierra Leonéban 2014-ben kitört ebolajárvány kapcsán helyi szervezetek tiltakoztak az MSF jelenléte ellen, ugyanis találgatásokra adott okot, hogy pont a járvány epicentrumában helyezkedett el egy Soros György érdekeltségébe tartozó kutatóközpont, ahol biológiai fegyverekkel kísérleteztek, és az MSF orvosainak tevékenységét is gyanúsnak találták a helyiek.

De említhetjük, hogy 2014 elején Nyugat-Burmából is kitiltották a szervezetet, illetve tavaly nyáron egy amerikai házaspár is a nyilvánossághoz fordult, amikor az MSF nem volt hajlandó tárgyalni az Iszlám Állammal, miután a segélyszervezet járművéből túszul ejtették Kayla Mueller nevű lányukat, akit később a terroristák ki is végeztek.