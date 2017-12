Rács mögött karácsonyozik az MSZP óbudai politikusa

Simonka Csaba drogügyletek, zsarolás és hamisítás miatt is felelhet

Előzetes letartóztatásba került a zsarolással, ügyvédi visszaéléssel és kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított Simonka Csaba. Az MSZP-s politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett el.

Bár a Simonka Csabán elvégzett gyorsteszt negatív lett, később a véréből kimutatták, hogy fogyasztott kábítószert – értesült a Magyar Idők a szocialista önkormányzati politikus ellen indult eljárással összefüggésben, akit tegnap a Budai Központi Kerületi Bíróság harminc napra előzetes letartóztatásba helyezett. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője lapunkat arról tájékoztatta: a kényszerintézkedést a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelték el, ám a döntés nem jogerős, mert azzal szemben a gyanúsított és az ügyészség is fellebbezett.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint az ügyvédként is tevékenykedő Simonkánál tartott házkutatás során kábítószert és annak fogyasztásához szükséges eszközöket is lefoglaltak. Emellett a gyanúsított személy ismeretlen forrásból származó kábítószert is értékesített másoknak.

A bűncselekmények gyanúját a házkutatás során felvett jegyzőkönyvek mellett tanúk vallomásai, a beszerzett híváslisták, az igazságügyi írás- és okmányszakértői vélemény, a kábítószerrel kapcsolatos előzetes szakértői vizsgálati eredmények, valamint SMS-üzenetek támasztják alá – áll a közleményben.

Fotó: Havran Zoltán

A törvényszék az előzetes letartóztatásról hozott végzés indoklásaként ismertette: az ügyvéd 2017 nyarán öröklési szerződést készített, melynek lényege szerint az örökhagyó – halála esetén – abban az esetben ruház át egy budapesti ingatlant az örökösre, ha az örökös az örökhagyót eltartja, ápolja és részére életjáradékot fizet. Miután az örökhagyó még idén nyáron elhunyt, Simonka közölte az örökössel, hogy az örökhagyó ügyvédi díjjal tartozott neki, ezért azt fizesse ki.

Miután az örökös kérésére az MSZP-s politikus az elvégzett munkák igazolását nem tudta bemutatni, azt kérte az örököstől, hogy a hatmillió forint tartozást a szóban forgó ingatlan felének egy harmadik személy részére történő átírásával rendezzék. A gyanúsítás szerint Simonka fenyegető hangnemre váltott, közölte az örökössel, hogy ne akarjon úgy járni, mint az elhunyt, és ha nem írja alá az adásvételi szerződést, akkor semmisé teszi az öröklési szerződést, és nem kap semmit. Kijelentette azt is, hogy bármit el tud intézni, mivel befolyásos ember.

A sértett emiatt – de szerződéskötési szándék nélkül – a szerződést aláírta, vételárat viszont nem kapott. A gyanú szerint Simonka a meghamisított adásvételi szerződést és több olyan okiratot is benyújtott a földhivatalhoz, amellyel az öröklési szerződés alapján történt tulajdonszerzés átvezetését akarta elérni.

Ismert: a szocialista politikust a nyomozó ügyészség pénteken zsarolás, ügyvédi visszaélés és kábítószer-kereskedelem gyanújával vette őrizetbe, és indítványozta az előzetes letartóztatását. Az MSZP ekkor közölte, hogy képviselőjük saját maga felel a tetteiért, ezért az eljárás végéig azonnali hatállyal felfüggesztik a párttagságát. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett el.

Simonka Csaba 2014 őszén listás képviselőként került be a III. kerületi önkormányzatba az MSZP színeiben, mivel a 2. számú egyéni választókerületben alulmaradt a Fidesz jelöltjével szemben. A politikus a letartóztatásáig Óbuda-Békásmegyer képviselő-testületében foglalt helyet, tagja az önkormányzat pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottságának, illetve az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnökhelyettese.