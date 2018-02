A PSZ kész egyeztetni a köznevelés kérdéseiről

Szűkszavú közleményt adott ki a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) országos vezetősége a hétfői ülésről, amely szerint az érdekvédők lezárták az utóbbi napok félreértésekkel és kommunikációs zavarokkal terhelt időszakát.

Mint írták, a szakszervezet a továbbiakban is egységesen kiáll a magyar nevelés és oktatás ügyéért, különös tekintettel a gyermekek és az alkalmazottak érdekeire. Mint arról korábban beszámoltunk: a vita középpontjában az áll, hogy a PSZ országos vezetősége még decemberben döntött arról, részt kívánnak venni a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkájában.

A közösségi oldalukon meg is erősítették a tárgyalási hajlandóságot január 9-én, az erről szóló bejegyzést viszont még aznap eltávolították, ami jelezte, hogy nincsen egyetértés ebben az ügyben.

A döntés ellenére a kerekasztal januári ülésén nem vett részt a szakszervezet, viszont Galló Istvánné, a PSZ elnöke felszólalt a Tanítanék mozgalom két héttel ezelőtti vasárnapi demonstrációján, amely a pár száz érdeklődő miatt csúfos kudarcot vallott.

Múlt hét kedden Gallóné a Magyar Nemzetnek arról nyilatkozott, hogy „szakadás van a PSZ országos vezetőségében”. A lapunk által megkeresett megyei elnökök többsége viszont azt mondta, nem gondolják, hogy bármiféle szakadásról lenne szó, vannak vitás kérdések, amelyeket a hét eleji országos vezetőségi ülésen akarnak megbeszélni.

Ezen – ahogy a szűkszavú közleményben is utaltak rá – sikerült dűlőre jutni a vitás kérdésekben, és információnk szerint továbbra is érvényben van a PSZ országos vezetőségének decemberi döntése, amelynek értelmében részt kívánnak venni a kerekasztal munkájában.

ELLENZÉKI PÁRTOK OKTATÁSI MINIMUMA

Oktatási minimumról szóló megállapodást írtak alá pedagógusok és oktatók, valamint ellenzéki pártok képviselői tegnap Budapesten. Pilz Olivér a Tanítanék nevében kiemelte: az oktatást nemzeti ügynek tartják, és a dokumentum alapvetése, hogy a gyerekek érezzék jól magukat az iskolában, ugyanis szerinte ez ma nincs így. Pilz az autonómia hiányáról és a centralizációról értekezve arra is kitért, hogy visszaadnák az önkormányzatoknak az intézményfenntartói jogokat. A Fidesz-frakció közleményben reagált az elhangzottakra. Mint írták: az ellenzék, amely most oktatási minimumról állapodott meg, kormányzása idején a minimumot sem adta meg az oktatásnak. Mint írták, az ellenzék pénzt vont ki az oktatásból, több száz iskolát zárt be, létbizonytalanságba taszította a pedagógusokat, elvett tőlük egyhavi bért, versenyképtelenné és „liberális kísérleti tereppé” változtatta az iskolákat, eltörölte a nemzeti alaptantervet, a szülőket pedig magukra hagyta az iskoláztatás terheivel.