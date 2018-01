Óvodákba viszik az állatokat

A Budakeszi Vadaspark egyedülálló és új kezdeményezése közelebb hozza az óvodáskorú gyermekeket hazánk őshonos és betelepített állataihoz. A népszerű természetismereti programokat szakképzett zoopedagógusok tartják a kicsik számára az óvodákban, ahol a gyerekek számos új ismerettel gazdagodhatnak.

Az óvodások így saját környezetükben játszva tanulhatnak többet között az otthoni állattartásról, a szelektív hulladékgyűjtésről és a vadon élő állatok legjellemzőbb tulajdonságai­ról, valamint az erdészek szakmájának kihívásairól.

Fotó: MTI

– Sok óvodáscsoportot fogadunk a vadasparkban, és gyakran okoz nehéz­séget megszervezni a csoportok utaztatását, illetve az időbeosztást úgy, hogy ebédre, alvásidőre mindenki visszaérjen az óvodájába – mesélte lapunknak Mészárosné Kiss Boglárka erdőmérnök, a park munkatársa a program megalakulásáról.

A szakember hangsúlyozta, hogy a gyerekek játszva könnyebben tudnak új ismereteket elsajátítani, ezáltal a környezetük iránt is felelős emberré válhatnak majd felnőttkorukra. Az erdőmérnök azt is elárulta, hogy a foglalkozások keretében a park két kedvenc lakója is meglátogatja majd a kicsiket.

– Pele Panna (képünkön) vagy Szuszi, a sün fog segíteni a programokban, egy foglalkozásra egy állat fog elkísérni, de fontosnak tartjuk, hogy az állatok ne stresszként éljék meg a kitelepülést, hanem ugyanúgy élvezzék azt, ahogy a gyerekek – ismertette a részleteket.