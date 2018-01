Origo: Óriási Fidesz-fölény, eltűnő Jobbik

A Fidesz–KDNP elsöprő sikerét hozták a 2017-es, nagyvárosokban tartott időközi választások: a kormánypártok a tizenegy megméretésből nyolcat megnyertek, miközben a baloldali ellenzék csupán egy helyen nyert – az év legnagyobb vesztese a Jobbik, mivel a pártnak még a szavazatok három százalékát sem sikerült megszereznie.

Mint a korábbi években, az Origo most is a tízezer főnél népesebb településeken tartott megméretéseket összegezte, mivel a pártok nagy számban ezeken a választásokon szoktak elindulni. 2017 azonban ebből a szempontból is hozott egy érdekes változást: a kis településeken még most is a független jelöltek dominálnak, így azokat az elemzésben nem vették figyelembe.

A hírportál 2017-es évről szóló összesítéséből kiderül, hogy az ellenzék sajátos, ugyanakkor méretes zakókhoz vezető taktikát alkalmazott: tavaly tizenegy időközi választást tartottak a tízezer főnél népesebb településeken – ezekből nyolcat nyert meg a Fidesz–KDNP, kettőt a független jelöltek, és csupán egyet a baloldali ellenzék; az időközi választások egyik legfőbb érdekessége az volt, hogy az ellenzéki pártok rengeteg helyen egyszerűen nem indultak el.

Fotó: Origo

Mint azt az Origo megírta, a Jobbik támogatottsága jelenleg három százalék alatt áll. 2017-ben összesen 59 058 állampolgár élhetett volna a szavazati jogával. Közülük 17 317 fő járult az urnákhoz, ami 29,32 százalékos részvételt jelent: a legtöbb szavazatot a Fidesz szerezte, második helyen a különféle helyi civil szervezetek által támogatott jelöltek végeztek, harmadikok lettek a független jelöltek, az MSZP és szövetségesei a negyedik, míg a Jobbik az ötödik helyen végzett.

Erősödött a Fidesz 2014-hez képest

A politikai erőviszonyok átrendeződését akkor láthatjuk igazán, ha megnézzük, hogy 2014 őszén milyen összesített eredmény született azokban a körzetekben, ahol 2017-ben szavazhattak. Akkor az egyéb szervezetek szerezték meg a szavazatok 52,76 százalékát az érintett körzetekben, míg a Fidesz–KDNP csupán 29,72 százalékot ért el.

Míg tehát országosan 2014 őszén a Fidesz elsöprő győzelmet aratott, addig ezekben a körzetekben súlyos vereséget szenvedett. Ezt az eredményt sikerült 2017-ben megfordítaniuk a kormánypártoknak, ami egyértelműen óriási siker a számukra – olvasható a hirado.hu-n.

2014-hez képest egyébként a Fideszen kívül az összes politikai párt veszített a támogatottságából, egyedül a Kétfarkú Kutya Párt és a Munkáspárt tudott erősödni.

