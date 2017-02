Orbán Viktor szerint agyrém Brüsszel terve

Elszámoltathatóvá, átláthatóvá kell tenni azokat a Magyarországon tevékenykedő szervezeteket, amelyek civilnek nevezik magukat, ám valójában a globális tőke érdekeit képviselve próbálják befolyásolni a magyar közéletet külföldről kapott pénzből, fizetett aktivistákkal – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.

A kormányfő – példaként kiemelve a migráció támogatásában betöltött szerepüket – kijelentette: a nemzetközi tőke „elsősorban Soros Györgyhöz tapadó szervezetei” átléptek egy határt.

A miniszterelnök bírálta az unió által tervezett úgynevezett szisztematikus határellenőrzési rendszert is, amely szerinte agyrém, az EU-s állampolgárok vegzálását jelentené, és ez a teljes útlevél-ellenőrzési folyamat nyaranta akár 8-10 órás várakozást is eredményezhet a horvát–magyar, s a román–magyar határon.

– Miközben a migránsokat folyamatosan beengedik az EU-ba, az útlevéllel rendelkező, törvénytisztelő uniós állampolgároktól teljes ellenőrzést követelnének – mutatott rá, elemi érdeknek nevezve Brüsszel jobb belátásra bírását.

A rezsicsökkentés ügyében Orbán Viktor megismételte: a jövőben is Magyarországon kell dönteni a rezsidíjakról, nem pedig Brüsszelben, amely viszont magához akarja vonni ezt a jogot. A brüsszeli bürokraták szerinte folyamatosan azon mesterkednek, hogy egyre több döntési jog átkerüljön hozzájuk a nemzetállamoktól.

Kitért arra az uniós tervre is, amely az adójogszabályok egységesítésére vonatkozik. Ez mesterségesen rontaná Közép-Európa versenyképességét – derült ki Orbán Viktor szavaiból. Egyértelművé tette: ez ügyben Magyarország kész vétózni, ha kell. „Kis részletszabályokban sunyi módon próbálnak változtatgatni”, és „amikor már tíz részletszabály megváltozik, akkor hirtelen az egész kérdés megváltozik”. – Ez a lopakodó hatáskörelvonás és európai alapszerződés-módosítás, amit Magyarország nem fogad el – mondta. Szorgalmazta: az uniós alapszerződés módosításáról ne „sunyi módon”, hanem nyíltan tárgyaljanak.

Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy az EU ma azért szenved válságjelenségektől, mert sehol nem tartják be a szabályokat.

Megengedték a németeknek és a franciáknak, hogy túllépjék a költségvetési szabályokat, megengedték a görögöknek, hogy ne tartsák be a pénzügyi szabályokat, azután megengedték a görögöknek és az olaszoknak, hogy ne tartsák be a schengeni szabályokat, majd a németek maguk is felrúgták a schengeni előírásokat.