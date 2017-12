Orbán Viktor: Magyarország egész Európát védi

Akik a kötelező kvótát szorgalmazzák, azok márciusban, a következő uniós csúcson is próbálkozni fognak, ezért újabb támadás előtt áll Magyarország – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában pénteken.

A kormányfő beszámolt a decemberi miniszteri csúcs előzetes terveiről

Az eredeti terv az volt, hogy a decemberi miniszteri csúcson alapvető döntéseket hoznak a bevándorláspolitikát illetően; ez tartalmazta volna azt is, hogy az Európai Unió területére érkezett, illetve beszállított migránsokat szétosztják akkor is, ha a tagállamok ezt nem akarják. Ez nem egy állandó mechanizmus lenne, de ha magas a bevándorlók száma, akkor életbe lépne ez a rendszer. Ezt kellett megakadályozni – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, kiemelve, hogy éppen ezért is kérte a kormány a nemzeti konzultációban való részvételt.

A miniszterelnök a hirado.hu-n olvashatóak szerint úgy fogalmazott: újabb támadás előtt állunk, hiszen akik kötelező kvótát akarnak, azok márciusban, a következő csúcson is próbálkozni fognak.

Gyengülnek a választásokon a “multikultit” pártolók

Akik a multikultit képviselik, folyamatosan gyengülnek a nemzeti választásokon – húzta alá Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy Franciaországban elsöpörték a politikai elitet, hogy mit választottak pontosan helyette, még senki nem tudja, hiszen az új elnök most mutatja be a terveit. Ausztriában nyilvánvaló a helyzet: a világ tudomásul vette, hogy ez az új élet rendje. Németországban pedig a bevándorlás kérdése megváltoztatta a politikai viszonyokat – fűzte hozzá.

Fotó: MTI

Egész Európát védi Magyarország a déli határokon

Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország a déli határainál egész Európát védi: ebben az V4-ek és az osztrákok segítettek – más nem. Az anyagi teherből sem vállalt részt senki sem, miközben több ezer új rendőrt és határőrt kellett szolgálatba állítani és fizikai határvédelmet kellett kialakítani.

Ezt mind a magyar állampolgárok adójából és költségvetésből tettük – fogalmazott a miniszterelnök.

Magunkra hagytak bennünket tehát. Ők azért ülnek nyugalomban a kontinens belsejében, mert mi védjük őket – húzta alá Orbán Viktor, kiemelve, hogy ez az álláspont nem csak Magyarországé, hanem a V4-es országoké is.

Most úgy döntöttünk, jelentősebb pénzügyi segítséget nyújtunk Olaszországnak; minden elemzés azt mondja, hogy a következő években sok tízmilliós mozgás indul meg vagy erősödik fel Afrikából Európa irányába, ennek egyik útvonala Olaszországon át vezet. Ezt le kell zárni és Olaszországot meg kell védeni. Ha Olaszországot nem tudjuk megvédeni, Európát sem tudjuk – szögezte le Orbán Viktor.

Aki megtámadja Lengyelországot, megtámadja egész Közép-Európát

Ha valaki megtámadja Lengyelországot, az megtámadja egész Közép-Európát – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, aki hangsúlyozta: a magyar nemzet érdeke is, hogy szolidáris legyen a lengyelekkel, és világossá tegye, semmilyen uniós büntetés nem valósulhat meg velük szemben.

A kormányfő méltánytalannak és igazságtalannak nevezte az Európai Unió eljárását, és leszögezte: Lengyelország nélkül nincs erős Közép-Európa.

A lengyelek elsöprő többsége a bevándorlásról ugyanúgy gondolkodik, mint a magyarok – fűzte hozzá.

Rámutatott arra is: Lengyelországba tízezer szám érkeztek migránsok a volt szovjet területekről, és több mint egymillió ukrán is, ezt azonban az unió, „amely mindent egy kaptafára akar ráhúzni”, nem veszi figyelembe.

Csak azt tartja problémának, amely a nyugati országok számára probléma – mondta Orbán Viktor.