Orbán Viktor: erőforrást látunk a roma közösségben

Magyarországon sokáig úgy gondolták, hogy a romák beilleszkedése reménytelen ügy, holott ez nem így van. Magyarország is lehet igazságos ország, igazságos élettérrel, igazságos társadalommal. A romák nem áldozatok hanem erőforrások, tehát nem magatehetetlen kisebbségről van szó, hanem olyan közösségről amely a neki nyújtott lehetőséggel élni tud – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat budapesti találkozóján.

Aki tud, dolgozhat, ha akar – fogalmazott a kormányfő

Míg 2011-ben 57 hallgató került a szakkollégiumokhoz, idén már 325 fő előmenetelét segítik

Üres hasnak nem elég a szép szó

A sikerhez vezető út mindig az első lépések megtételével kezdődik

A cigányság felzárkóztatásában csak együtt tudunk előrelépni

A romák, és az önkormányzatok hozzáállása is fontos – mondta az Emberi Erőforrások minisztere

– Aki tud, az dolgozhat, ha akar, a munka pedig helyreállítja az ember önbecsülését – jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte a közmunkaprogramban megfordultak számára a munka életgyakorlat lett, és ma már máskép néznek rájuk, mint arra, aki segélyért áll sorba roma s nem romaként.

A találkozón a szakkollégiumok hallgatói és az alumnik, már diplomát szerzett volt diákok vettek részt. A miniszterelnök szerint két útja van a felemelkedésnek, a munka, és a tanulás, s ha a kettő ötvöződik, akkor az külön szerencsének tekinthető.

Orbán Viktor a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartott rendezvényen felidézte, hogy a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot 2011-ben a kormány, a Római Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Magyar Görögkatolikus Egyház hozta létre. Állami támogatással Európában egyedülálló módon. Céljuk az, hogy a budapesti, debreceni, miskolci, nyíregyházi kollégiumokban a roma diákok tanulmányi előmenetelét, diplomaszerzését segítsék, valamint a közösségi felelősségvállalás iránt elkötelezett, keresztény szellemiségű roma értelmiség megerősítését ösztönözzék.

– Míg 2011-ben 57 hallgató került a szakkollégiumokhoz, idén már 325 fő előmenetelét segítik. A támogatott roma fiatalok közül 360 szerzett diplomát, s 90 százalékuk dolgozik. A kormány 2018-ban plusz 140 millió forinttal támogatja, 2019-től pedig ötszázmillió forinttal segíti a keresztény roma szakkollégiumok munkáját – jelentette ki a kormányfő, majd azt mondta a hallgatóságnak: önök a roma kultúra értékeinek közvetítői Magyarországon, s Európában, s mindnyájan példaképek a roma közösség számára.

– Üres hasnak nem elég a szép szó. Ezért 3 éves kortól kötelezővé tettük az óvodát, ezzel sok kezdő hátrányt lehet mérsékelni minden magyar gyermek számára. Magyarországon az egyetlen Európában, de talán a világon is, ahol 3 éves kortól kötelező a bölcsőde, ahol egyébként az iskolához hasonlóan minden rászoruló ingyen étkezhet. A számokkal jelezve, jelenleg 454 ezer gyermek étkezik, s 97 milliárd forintot fordít erre a célra a kormány, és 1 millió diák tankönyve térítésmentes is

– fogalmazta meg a miniszterelnök.

– Nyolc éve elindítottuk mindenki számára a talpra állás, és felemelkedés útját. A sikerhez vezető út mindig az első lépések megtételével kezdődik, azt követi a folyamatos odafigyelés és segítés. Amíg bizalmat kapunk a választópolgároktól, ezen az úton megyünk tovább

– jelentette ki Orbán Viktor. Később arról beszélt, hogy mindegyikük akar valamit, s ez a dolgok kulcsa romaként és nem romaként is.

– Én magam, s ahogy végiggondoltam, a köztársasági elnök, a házelnök, s több miniszter is szakkollégista volt, így ennél biztatóbbat nem tudok mondani – mondta a friss diplomás, illetve szakkollégista roma fiataloknak.

– Évtizedes, ha nem évszázados lemaradásaink vannak a cigányság felzárkóztatásában, de csak együtt tudunk előrelépni.

Pénzre, programokra, tisztességes szakpolitikára van szükség, s a politikai akaraton túl szövetségesek kellenek, így a romák, és az önkormányzatok hozzáállása is fontos

– mondta Balog Zoltán, emberi erőforrások miniszter a rendezvényen.

Kiemelte a közös munkában az egyházak segítségét, s a közösségekét, akik önzetlenül vesznek részt a munkában. Nagyszerű volt az emberi erőforrásokhoz hozzátenni a mennyei erőforrásokat jelentő hívő közösség segítségét is. – Ötszáz hallgatója, és diplomása van már a keresztény roma kollégiumoknak, s 3 év alatt megdupláztuk a felsőoktatásban tanuló romák számát. Odafigyelünk rájuk az oktatatás, foglalkoztatás, egészségügy, s lakhatás területén. Őszre várható roma kulturális központ átadása is – tette hozzá.

Magyarország saját roma stratégiát alakított ki, ez a munka csodálatra méltó, többször meggyőződtem arról, hogy ez a stratégia élettel teli, és jó – fogalmazott beszédében Ursula Männe professzor, a szakkollégiumi programot támogató bajor Hanns Seidel Alapítvány elnöke, volt államminiszter.

– A roma integrációs stratégia szakkollégiumai nagyszerű munkát végeztek. Ez pedig Magyarország környezetét nézve is egyedülálló munka. A roma kisebbségnek vezetőkre van szüksége, s a szakkollégiumok tanulói, a végzettek igazi multiplikátorok lehetnek roma közösségük számára, mint ahogyan a Biztos kezdet program is segíti őket. Németországban azt mondjuk, tegyél jót, és beszélj róla. Mutassák meg önök is hogy hajlandóak a kisebbséget integrálni.

Ezek a sikerek feljogosítanak arra, hogy ezt Európában, s azon kívül is, olyan országokban is elmondják, amelyek esetleg fenntartásokkal viseltetnek Magyarország iránt – vélekedett, Ursula Männe, akinek alapítványa 65 országban demokrácia, béke, fejlődés mottóval dolgozik. Szerinte a demokrácia műveltség nélkül nem lehetséges, és a diplomás roma példaképek lesznek azok, akik megváltoztatják az Magyarországot.

A rendezvénynek része volt a közös imádság Erdő Péter bíboros, és Szabó István püspök részvételével.

Áldásban részesítette a megjelenteket Fabiny Tamás püspök, és Kocsis Fülöp metropolita.

Néhány frissen ballagó diák életrajza A végzett ballagók között van Orsós János pécsi származású, aki beás cigány családból származik. Az édesapja sokat olvasott, így értelmiségi szeretett volna lenni. Bölcsészkarra járt, filozófusként diplomázott, az ELTE-n irodalom és kultúratudomány szakon mesterképzésben vesz részt. Horváth Klaudia Miskolc mellől származik, boldog gyermek, jó tanuló volt. Édesapja biztatta,hogy tanuljon, így a Miskolci Egyetemen közgazdasági képzésben vett részt. Mint bemutatkozásakor elmondta: a kollégium a szociális hátrány leküzdésében, tanulásban, nyelvi képzésben segített neki. Az üzleti szférában szeretne karriert csinálni. „Tudom azt, hogy milyen amikor nem magasan kvalifikált valaki, a szüleim azt tanácsolták, hogy tanuljak míg lehet, s álljak ki magamért.” Farkas Zsolt Kisújszállásról származik „egyszerű, de nagyszerű család a miénk”. A Debreceni Egyetemen andrológus-képzésben vett részt, „igen, sokszor megkérdik, hogy eszik vagy isszák”. Kisújszálláson dolgozik, vállalkozik, de – megfogalmazása szerint – az üzleti világ már jó néhány sallert kiosztott neki. Váradi Zsuzsa Borsodból származik, tanárai biztatták, nem kötelező beérni azzal, amit maga körül lát, úgyhogy jó nevű egri gimnáziumba járt, a Debreceni Egyetemen gyógytornásznak tanult. Mocsár Tibor Encsencsről származik, szülei mezőgazdasági őstermelők, akik szerényen, de becsületben nevelték. A szegénységből való kitörés egyetlen útja a tanulás – vélte. A jezsuita roma szakkollégium segítségével a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járt, egy roma integrációs programon dolgozik, rendőrjárőrből átvizsgáló technikus lett, most rendőr törzsőrmester. Mezei Tímea makói. Édesapja biztonsági őr, édesanyja takarító. A Szegedi Tudományegyetem főiskolai karát elvégezve óvodapedagógus lett, testnevelő-történelem tanár. Színházi darabban szerepelt, társulati tag, és mostanság Kaffka Átváltozás darabjában játszik.Virág Ádám Gávavencsellőről származik, Tokajban volt középiskolás. Idősotthonban dolgozott, a társadalmi folyamatokat vizsgálja. Egyesületével roma és nem roma hátrányos helyzetű embereket segítenek. Szociális munkás, szociológus hallgató. Több alkalommal volt köztársasági ösztöndíjas. Számtalan tudományos elismerést kapott, de arra büszke, hogy egyik volt csoporttársa egy gyermekotthont vezet.. Kis falujának újságjában azt írták, „büszkék vagyunk rá, ő a mi fiunk”.