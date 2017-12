Novák Katalin tovább segítené a magyar családokat

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt a Napi aktuális vendége, aki beszélt arról, hogy milyen nehéz nőként több fronton is helytállni, valamint arról is hogyan próbál ezen a kormány enyhíteni. Szeretnének továbbra is segíteni a családoknak és a családalapítás előtt állóknak is. Nem ért egyet azzal az állásponttal, hogy migránsokkal pótolják a meg nem született gyerekeket és sok esetben provokációnak érzi a gendermozgalmat.

Az államtitkár úgy véli, a nőknek nemcsak politikai szereplőként nagy kihívás helytállni egyszerre a családi életben és a munkájukban is, ez legalább olyan nehéz, annak, aki három műszakban dolgozik.

Igyekezzünk helytállni és aktívan részt venni a családi életben, kormányzati oldalról azon dolgozunk, hogy ezeket a kihívásokat enyhítsük.

– tette hozzá. 2017 a 36. olyan év, amikor többen haltak meg, mint amennyien születtek Magyarországon. De ez a legtöbb európai országban így van. Az Európai Unió népességének növekedésének egyetlen oka van, ami nem más, mint a migráció. Azonban az utóbbi években pozitív változás figyelhető meg a magyar társadalomban. Nőtt a házasságkötések száma, ami azért pozitívum, mert házasságban több gyermek születik, mint a házasságon kívüli kapcsolatokban. A gyermekvállalási kedv mutatója is 20 százalékkal emelkedett a 2011-es mélypont után. Novák Katalin úgy látja, hogy manapság egyre bátrabban vállalnak gyereket és bízik abban, hogy ez a pozitív tendencia megmarad a későbbiekben is. Novák Katalin elmondta, hogy elutasítják azt az álláspontot, miszerint a meg nem született gyerekeket migránsokkal kellene pótolni. Nemcsak úgy mint kormányzat, hanem úgyis, mint magyar emberek. A tömeges betelepítésnél nem szabad elfelejteni, hogy emberekről és más kultúrákról van szó. Komoly következményekkel járna, ha egy nemzet nem tudja megőrizni saját identitását. Hozzátette, inkább azzal foglalkoznak, hogy miben tudnak még segíti a fiataloknak abban, hogy meg tudják valósítani a családalapítással kapcsolatos terveiket.

Magyarországnak jövője tekintetében az egyik legfontosabb garancia az, hogy mi határozottan azt az álláspontot képviseljük: magyar nemzetként, Magyarországként szeretnénk megmaradni hosszútávon is itt Európában. Kifejtette véleményét a gendermozgalmakról is. Úgy érzi, van egy káros következménye annak, hogy ekkora teret nyert ez a mozgalom és néha nem is lehet definiálni, mit jelentenek. Sok esetben provokációnak érzi.

Az, hogy kell, hogy legyen a női és férfi WC mellett egy semleges nemű is, ez megítélésem szerint provokáció és nem racionalitás. Novák Katalin úgy véli a magyar egy igazán toleráns társadalom, ahol keveseket ér hátrányos megkülönböztetés a nemi orientációja miatt. Éppen ezért szerinte ezek a mozgalmak több a káros következményt idéznek elő, mint a hasznosat.