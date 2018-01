Mráz Ágoston Sámuel és Czeglédi Zoltán „megütköztek” a Plusz-Mínuszban

A Plusz-Mínuszba, az Echo televízió vitaműsorába Tóth Kriszta két vendége ezúttal is egy jó, azaz egy pluszos, illetve egy rossz, azaz mínuszos hírrel érkezett. Mráz Ágoston Sámuel és Czeglédi Zoltán politikai elemzők ütköztették véleményüket.

A keddi adás témái voltak:

1. A fővárosiak többsége, 56%-a szerint jó irányba haladt Budapest az elmúlt hét évben, ráadásul hasonló arányban elégedettek Tarlós István munkájával – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a budapestiek körében Tarlós Istvánt több mint háromszor annyian tartják jobb főpolgármesternek, mint Demszky Gábort. Egy most vasárnapi főpolgármester-választás esetén Tarlós István Karácsony Gergelyt és Horváth Csabát is nagy fölénnyel győzné le.

2. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Stop Soros törvénycsomagot, amely szigorú fellépést biztosítana a migráció szervezői és finanszírozói ellen.

