Mintegy kétszáz település hulladékgazdálkodását korszerűsítik Zalában

Mintegy 200 település hulladékgazdálkodási rendszerét korszerűsítik Zala megyében 3,5 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával.

A témában csütörtökön Zalaegerszegen tartott sajtótájékoztatón Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: Zalaegerszegen, Lentiben, Keszthelyen és Zalabérben korszerűsítik a meglévő hulladékfeldolgozók és -lerakók technológiáját gépek, eszközök és járművek beszerzésével, Hévízen pedig új hulladékudvart alakítanak ki.

Történelmi pillanatnak nevezte a mostanit a megyében, mert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Modern városok program beruházásait is beleértve szavai szerint soha ilyen nagy összegű forrás, ennyire koncentráltan még nem jutott Zalának.

Vigh László, Zalaegerszeg és térségének országgyűlési képviselője (Fidesz) azt hangsúlyozta: az új fejlesztéssorozattal szeretnék elérni, hogy a ma még deponálásra szánt hulladékmennyiséget csökkentsék, hogy az minél kevésbé terhelje a környezetet. Emlékeztetett arra, hogy a kormány rezsicsökkentési programjának köszönhetően hat éve nem emelkedett a hulladékszállítás díja, a hasonló beruházásokkal azt is szeretnék elérni, hogy ez még évekig így maradjon.

Manninger Jenő, Keszthely térségének parlamenti képviselője (Fidesz) azt emelte ki, hogy nem a lakosság hozzájárulásából, hanem európai uniós pénzek felhasználásával végzik el a korszerűsítéseket. Ennek feltétele volt a nagyobb térségi összefogás is, hiszen a nagyobb rendszerek tudnak csak gazdaságosan működni.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) arról számolt be, hogy a zalaegerszegi hulladéklerakó válogatórendszerének márciusra elkészülő, mintegy 1,4 milliárd forintból megvalósuló technológiai korszerűsítéséhez is kapcsolódni fog az újabb 3,5 milliárdos fejlesztés. Kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben a szelektív hulladékgyűjtésre fókuszáltak, de a jövőben egyre fontosabb lesz, hogy energetikailag is hasznosítható legyen a hulladék.

A mintegy 200 települést érintő térségi hulladékrendszert üzemeltető Zalaispa Zrt. vezérigazgatója, Bali József azt mondta: olyan fejlesztéseket valósítanak most meg, amelyekkel a lakosság közvetlenül nem találkozik, de hosszú távon a hulladékkezelés biztonságát szolgálja. Az a céljuk, hogy minél inkább megvalósítható legyen a „zéró hulladék” elve, vagyis nemcsak az újrahasznosítás, hanem az energetikai felhasználásra történő előkészítés is a feladatuk.