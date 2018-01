A miniszterelnököt is meghallgatná Molnár Zsolt

Jövő csütörtökre hívta össze az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke. Az MSZP-s politikus tegnapi sajtótájékoztatóján közölte: a grémium napirendjén olyan kérdések szerepelnek majd, amelyek a teljes magyar közéletet érintik, és az ülésen Orbán Viktor kormányfőnek, a belügyminiszternek vagy a helyettes államtitkárnak lehetősége lesz arra, hogy bemutassa bizonyítékait a Soros-terv létezéséről és a Magyarország által befogadott 1300 menekültről.

– Nem lehet tudni arról sem, hogy az egyszerűsített honosítási eljárásban történtek-e visszaélések, és nem lehet tisztán látni az azeri számlák, a letelepedési kötvények és a moszkvai vízumgyár ügyében sem – fogalmazott Molnár Zsolt, aki azt állította, hogy számításai szerint a Fidesz–KDNP mintegy ötvenezer embert fogadott be hazánkba valamilyen eljárás keretében.

A testület elnöke beszámolt róla, hogy egyeztetett a bizottság ellenzéki tagjaival, a jobbikos Mirkóczki Ádámmal és az LMP-s Szél Bernadettel is, akik támogatják e kérdések kivizsgálását. Arra is kitért, hogy írásbeli kérdéssel fordult a belügyminiszterhez a befogadott menekültek ügyében, így akkor is választ kaphatnak a kérdéseikre, ha a kormánypártok nem engedik megtartani az ülést.

A szocialista honatya közölte: a múlt pénteken Soros Györgynek írt levelében azt kérte a milliárdos üzletembertől, hogy adjon választ a nemzeti konzultációban megfogalmazott felvetésekre. – Ahogy boszorkányok, úgy a Soros-terv sem létezik, Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke pedig nem dönthet arról, ki jelent nemzetbiztonsági kockázatot – hangoztatta Molnár.

Az elnök úgy fogalmazott: amíg ő vezeti a bizottság ülését, Szél Bernadett ott lesz a teremben, továbbá azt állította, hogy az MSZP nem támogatja a kötelező befogadási kvótát, és a határkerítést sem akarja lebontani.

Mint beszámoltunk róla, múlt csütörtökön a Fidesz és a KDNP képviselői az LMP-s politikus jelenléte miatt vonultak ki a testület üléséről. A tiltakozást Németh Szilárd a Szél jelentette nemzetbiztonsági kockázattal indokolta.