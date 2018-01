A migránsok már a spájzban vannak

Megroppant a kállósemjéniek biztonságérzete az embercsempész repülő landolása óta

Kállósemjén harmincnyolc kilométerre fekszik a román és nyolcvanra az ukrán határtól, a migránsoktól való félelmükben mégis kamerákat szereltetnek fel há­zukra a fejszében és a paprika­spré erejében bízó helybéliek. Már nem szóbeszéd a légi útvonalas embercsempészet, amióta egy megszokott útján afgánokat és vietnamiakat szállító repülőgép – miután kirakta terhét – bele­ragadt a LED-lámpákkal kivilágított, elázott szántóföldbe. A faluban el is terjedt, hogy Kállósemjénnek a világon egyedülálló módon olyan repülőtere van, ahol leszállópálya van, felszállópálya viszont nincsen.

Egy kállósemjéni családi ház pincéjében kialakított zsúfolt presszóban vagyunk. A falon harcsafej, mindenütt horgászrelikviák, mivel a tulajdonosnak halastava van a település határában.

Két asztalka és egy könyöklő mellett foglal helyet a helyiekből álló vendégsereg. A bejáratnál a táblán ez olvasható: „A horgászás piszkos munka, de valakinek ezt is meg kell csinálni.”

A piszkos munkáról beszélünk, de nem a horgászásról.

– Egy szárnya húsz méter hosszú volt az acélszürke gépmadárnak – mondja áhítattal a faluban landolt repülőről a hatvan körüli asszony. Pénztárcát szorongat a kezében, amelyre „NO” feliratot festettek. Kiokosítják, hogy 16 méter a gép fesztávja, így lehetetlenséget beszél. El is hallgat egy időre.

– Levágták mind a kettőt. A géptest is alig fért rá egy nyerges vontató platójára – teszi hozzá az előző gondolatot kiigazítva a könyöklőpultnál ülő, kék munkaruhában feszítő férfi.

– Most nem dohányt hoztak Ukraj­nából, hanem embereket. De a nagy gumi­kerekek elsüllyedtek a LED-lámpákkal megvilágított szántóföldi talajban, és nem tudtak fölszállni – magyarázza egy drága mobiltelefont nyom­kodó férfi.

Hozzá­teszi, hogy eddig a keleti és déli határoknál élők találkoztak a migrációval, ő maga sose gondolta volna, hogy afgánok és vietnamiak lopakodnak majd a faluban házról házra.

Korábban nagy ellenzéki-kormánypárti viták folytak a kétgarázsnyi italkimérésben. – „Százmilliárdok a sem­mire” – vélekedtek a déli kerítésről, és az állami televízió „migránshíradójáról” az ellenzékiek, a kormánypártiakat lehurrogva. Bezzeg az utóbbi tíz-egynéhány napon úgy elhallgattak az oly hangos elemzők, „mint a béka, amin áthajtott az úthenger” – valahogy így foglal­ható össze, mit mondanak itt az emberek.

Jól jön a paprikaspré

Korábban is alacsonyan szálló repülőgépektől volt hangos a környék. Ja­nuár 15-én vált világossá, hogy miért jártak errefelé. Tóth János, a szabadnapját töltő rendőr egy alacsonyan szálló repülő miatt riasztotta kollégáit.

Egy gazda Péter­halom nevű településrészen fekvő földjére szállt le a kétfedeles gép, ám felszálláskor beleragadt a sárba. A rendőrök az esti sötétben nyomkövető szolgálati kutyák és hőkamerák segítségével felkutatták a környéket.

Miután a szlovák és lengyel területre már évek óta jellemző a repülőgépes embercsempészet, a rendőrség átfogó ellenőrzést tartva lezárta az utakat. Egy távolsági buszról három afgánt szedtek le, a repülőgéppel érkezett többi személyt – nyolc viet­namit – pedig reggel kerítették elő.

– Fél nyolc körül a templomnál várakozott három mentő és négy-öt rendőr­autó – mondja egy közmunkásként dolgozó férfi, aki munkába menet látta is az esetet.

Kállósemjénben 3800-an élnek. A faluban élt Kállay Miklós miniszterelnök, itt is van eltemetve. Egykori – euró­pai uniós pénzből felújított – angol­parkos kúriája idegenforgalmi látványosság. A falut átszelő főút környékén nagy a zsongás. Mindenkinek van véleménye a történtekről.

A hetvennyolc éves Dósa Sándorné annyit mond: megroppant a biztonságérzetük. Nem elég berete­szelni az ajtót, és többen kamerát szereltek föl. Több ház falán látható az egyik vagyonvédelmi cég figyelmeztető feli­rata. Szemánné Hajnalka a szomszédai­tól azt hallotta, hogy a gyerekek nem mernek egyedül hazamenni az iskolából.

Egy néni jön felém feketében. Nagy Istvánné Ma­rika tanyán lakik egyedül, de a térképen nézve épp átellenben onnan, ahol az afgánokat és vietnamiakat szállító repülőgép a sárba ragadt. Fél.

– A mi földünkre is leszállhatott volna. Eddig is tartottam a betörőktől, most még inkább fel kell készülnöm a védekezésre. Rég történt, amit mondok. Az öcsém elhunyt, így tanyája a szomszédban üres. Áramtalanítottuk, az ajtaját lelakatoltuk. Akkor még élt a férjem. Este szólt, hogy nézd már, Gyurkánál ég a villany, van benn valaki! Felkapcsoltam a villanyt nálunk, s hívtuk a rendőrséget. Mint kiderült, egy karóval kifeszítették az ajtót, a fűtésrendszert akarták elvinni kazánostul, radiá­torostul. Később arra figyelmeztetett a rendőr, tanuljam meg, hogy sötétben kell őket riasztani. Akkor a mi kertünk végéből húzták ki azt a karót, és látván, hogy felkapcsoltuk a villanyt, akár le is üthettek volna. Egyébként már régóta megbütykölte a fiam a telefonomat, így egy gomb lenyomásával a rendőrséget és a mentőket is hívhatom.

– Kutyát is vett?

– Kutyám nincsen. Ha be akar jönni a betörő, a kutya nem véd meg, mert lefújják. Itt mindenkinek van valami hatásosabb védelmi eszköze. Amikor fiatal­asszony voltam, a favágófejszét mindig bevittem a szobába. Egyszer kérdezte is a védőnő, hogy minek nekem a fejsze. Ha valaki rám töri az ajtót, védekezem – mondtam neki.

– Most mivel védekezne?

– Ha valaki rám törné az ajtót, szembefújnám sprével. A gyerekeimtől kaptam, paprikaspré, jó magyaros. Az unokám berácsozta a konyhaablakot is, az ajtón olyan csukó-toló rendszer és felső zár van, hogy mágnessel sem lehet kinyitni. Most, hogy leszállt itt a migránsokat szállító repülőgép, végiggondoltuk, hogy kell-e még valami a védekezéshez. Talán kamera. Nem bolondság! Ismerek a faluban néhány embert, aki felszerelte a házára. A kiépítésén kívül ezer forintot fizetnek érte havonta. Egyszer az egyikük rossz kódot ütött be, amikor hazament, és a központban már riasz­tott is, el is indultak volna a járőrök. Bevált a rendszer.

A hirdetőtáblán munkalehetőséget kínál egy dán tulajdonú vállalkozás, és bontott ház ajtajait hirdette meg valaki Pócspetriről. Öt fényképen négy bel­téri ajtó és egy vaspántos kültéri lát­ható.

Ahogy felhívom a számot, csalódott női hang mondja, hogy a tízezer forintért kínált vaspántos bejárati ajtót már rég eladta, „Érdekes hogy mindenki azt vette volna meg, a beltériek után pedig senki sem érdeklődik” – mondja, majd hosszasan próbálja a többi ajtót rám tukmálni.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Álmukban sem gondolták

– Ami itt történt, arra álmomban sem gondoltam volna – mondja Belicza László, Kállósemjén polgármestere. Felidézi, hogy január elején Budapesten járt egy találkozón, ahol a mórahalmi polgármester és a makói polgármester asszony előadta, hogy mivel szembesültek a migrációval kapcsolatban.

– El se tudtam képzelni, hogy az én falum érintett lehet. Hétfő este kimentem a házam tornácára, mert erős repülőgépzúgást hallottam. Mindig érdekelt a repülés, így a jellegzetes hangról tudtam, hogy egy An–2-es gép. Felhívtam az őrsparancsnokot. Ők is hallják, és már mozgósították őket – mondta, s arra kért, hogy figyeljem a hangot, hogy merre tart, s hol szállhat le, és ha felszáll, merre megy.

Kint szobroztam sokáig. Később hívtak, hogy megtalálták a gépet, segítsünk a bel- és külterü­leti utak ellenőrzésében. A polgárőrökkel, önkéntes tűzoltókkal gyalogosan, zseblámpákkal felszerelkezve átfésültünk sok utcát.

Este a polgárőrök értesítettek, hogy a távolsági buszon meglett három afgán, és kedden reggel a templomot misére felkészítő hívők ta­láltak rá a nyolc vietnamira.

A polgármestertől megtudom, hogy igaz, a terület LED-es zseblámpákkal volt megvilágítva, hogy a landolást segítse. Igaz, hogy eltűnt a pilóta és a személyzet, akiket autóval vittek el.

A hasonló technikájú embercsempészet lengyel és szlovák irányba már ismert, most Magyarország felé helyeződött a hangsúly. Akárhogy is van, ez egy nehéz történet.

A radarok alatt repültek, 30-50 méter magasságban, nagyon jól ismerik a területet, és sok – feltételezhetően magyar – segítőjük van. Ha úgy tetszik, ez már nemzetbiztonsági ügy.

Amikor a polgármester kikísér, azt mondja: az emberek nem veszítették el a humorérzéküket. Mindenki viccelődik azzal, hogy nekünk már repülőterünk van.

Igen ám, de nagyon különleges, tán a világon is egyedülálló, mivel csak leszállópályánk van, de fel­szálló ág már nincsen. Elkezdődött az ötletelés arról, hogy ki lenne a reptérparancsnok, és ki lehetne stewardess.

Fotó: Bach Máté

jó szavak bárja

A Kállósemjénhez tartozó Péterhalomban a Sorompó presszó virágos­kertté változott. A kocsmárosnő, Piros­ka néni nemrég ünnepelte a névnapját, így mindenhol vágott és cserepes virágok.

A hölgy egy iskolában dolgozott élelmezés­vezetőként. Elmondta, hogy sorozatos családi tragédiák után magára maradt, s azért nyitott kávézót, hogy ne őrüljön meg.

Sok olyan ember jár ide, akiknek nincs kivel megosztania búját-baját. Mivel ő sokak „jóságos tyúk­anyója”, ezért van itt ez a sok virág. Ez tehát a „jó szavak bárja”.

Négyszer megy a vonat Máriapócs felé, de kevesen utaznak rajta, legtöbbjük vasutas.

Piroska néni az elmúlt fél évben sok rendőrt látott a környéken, többen hozzá is betértek. Ősszel is volt hasonló repülés, szaladgáltak is a rendőrautók.

– Ha a határ szigorú, valahogy át kell jutni rajta – jegyzi meg valaki az egyik asztaltól. – Az ő váruk, az ő országuk. A kereszténység kiirtása a céljuk. Már Angela Merkel is azt mondja, hogy ezekkel sok baj van – vélekedik más.

– Egyszer az ukrán határhoz kellett elmennem, mert lerobbant a beszállítóm. A testvérem azt mondta: meg vagy te őrülve, az nem olyan, mint a Nyíregyházát Kállósemjénnel összekötő út. Ott, ha egy embercsempészt vagy dohánycsempészt üldöz a rendőrség, téged letarolnak az útról. Sokan nem értik, hogy miért jönnek vietnamiak a falunkba, hiszen légi­társasággal, útlevéllel is jöhetnének Budapestre. Mivel a bű­nöző vietna­miak nem ülhetnek nemzet­közi repülőre, vélhetően hétpróbás gazemberek settenkedtek utcáról utcára – mondja a pult mögött ülő tulajdonosnő.

– Aki sok országon keresztül eljön ide, nem fél, elszánt, vakmerő, meggyötört ember, s ha én egyszerű, érzékeny lélekkel tartok felé, leüthet, bármit csinálhat velem – teszi hozzá. Sokan hümmögnek.

Egy magas férfi rakja a pultra a kávéspoharát az orchideák, fuksziák és papagájvirágok közé. Neki még ősszel szóltak, hogy a kaszálóján járt egy gép. Kiment, de csak bizonytalan nyomokat talált. Az hallotta, a tanyavilág elhagyott házaiban is bujkáltak néhányan, de nem evett bolondgombát, hogy elmenjen arra.