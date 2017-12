Megtudtuk, kiktől retteg a Fidesz

Az megvan, hogy az Együtt közlése szerint a Fidesz retteg, fél tőlük? Szerintük ezért szabott ki rájuk az Állami Számvevőszék 19 millió forintnyi bírságot. Persze még véletlenül sem azért, mert mondjuk szabálytalan vagy éppen nem átlátható a párt működése, dehogy. Gyorsan ki is akarnak vonulni tüntetni az ÁSZ épülete elé füttyögni.

És most érkezett el az a drámai pillanat, amikor elmerenghetünk azon, hogyan is kelt félelmet a kormánypárt tagjaiban Juhászék 4-5 fős tömege. Semennyire.

Ezek után pedig most már tényleg biztos vagyok abban, hogy ők egy másik világban léteznek, aminek nincs köze sem a jelenhez, sem pedig a valósághoz.

Na jó, még az is előfordulhat, hogy a Man in Black című filmnek mégiscsak van alapja, és a földönkívüliek köztünk élnek. Más értelmes magyarázatot nem találtam arra, hogy az Együtt, akiknek még az egyszázalékos támogatottságot is kihívás elérni, folyamatosan azt szajkózza, hogy tőlük a legnagyobb kormánypárt retteg.

Hirdetésekre viszont még futja a pártnak, nehogy elfelejtsék őket és amúgy pedig nyugodtan lehet adakozni is nekik, valaki igazán összedobhatná nekik a bírság összegét is. Itt tennék egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ellenzékiek legyenek kedvesek utalni néhány forintot a párt számlájára, hogy az Együtt továbbra is rettegésben tudja tartani a Fideszt.

A nagy irgumburgum füttyögőket én konkrétan egy semmirekellő bandának tartom, akiknek a programjában csak ígéretek szerepelnek, mi lesz akkor, ha ők kerülnek hatalomra…

Mivel az jól látható, hogy ennek esélye az igen távoli jövőben lehetséges és az sem kizárt, hogy egy másik csillagrendszerben, így tennék egy építő jellegű javaslatot számukra: füttyögés és tüntikézés helyett dolgozzanak és ne füvezzenek annyit.