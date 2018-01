Megállapodás a BKV-s járművezetők béremeléséről

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) is kész a bérmegállapodás aláírására a BKV-nál – írta tegnapi számában a Világgazdaság Nemes Gábor szakszervezeti elnökre hivatkozva. Lapunk szintén tegnap írta meg, hogy a BKV 2018-ra 12 százalékos béremelést ajánlott, amit két munkavállalói szervezet, a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége és a Városi Tömegközlekedési Szakszervezetek Szövetsége elfogadott, így kafetériával együtt akár 400 ezer forintra növekedhet a villamos- vagy buszvezetők fizetése a fővárosban.

Az EKSZ korábban tizenöt százalékos emeléshez ragaszkodott. Az érdekvédelmi szervezet az aláírás feltételéül szabta egyebek mellett azt is, hogy a közlekedési cég az év végén fizesse ki egyfajta prémiumként a bérmegtakarítást.

Az EKSZ-elnök szerint óriási a fluktuáció a BKV-nál; 250 buszvezető és 50-80 villamosvezető hiányzik, ezért sok a túlóra. Nemes Gábor azt is állította, hogy közel ezer munkavállaló helyezte letétbe nála a felmondását az állítólagos embertelen feltételek és az alacsony bérek miatt.

A társaság elismerte, hogy a járművezetői létszám alacsonyabb az optimálisnál, de a jelenlegi megbízások teljesítéséhez elég munkavállaló áll alkalmazásban, és folyamatos a munkaerő-felvétel is. A BKV azt is megjegyezte: tavaly egyszer már végrehajtott egy átlagosan 15 százalékos bérfejlesztést. A busz, metró- és villamosvezetők átlagosan bruttó 350 ezer forintot kerestek 2017-ben túlóra nélkül. Kezdő buszvezetőt most havi 305 ezer forintért alkalmaz a társaság.