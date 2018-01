Magyar diplomatákat tiltanának ki Soros György amerikai szenátorai

Soros Györggyel szoros szövetségben álló demokrata párti politikusok tiltanának ki magyar tisztségviselőket az Egyesült Államokból. A szenátus külügyi bizottsága készített egy jelentést, amelyből kiderül, hogy a magyarok azért nem kívánatosak Amerikában, mert a budapesti kormány teret engedett az orosz beavatkozásnak – a témában Futó Barnabás volt a Napi aktuális vendége, aki korábban az USA-ból kitiltott Vida Ildikó ügyvédje volt.

A 2002-ben kiadott Bush-proklamáció alapján tilthat ki az USA embereket, ez alapján tiltottak ki 2014-ben hat magyar köztisztviselőt, köztük Vida Ildikót a NAV akkori elnökét.

„A lényeg, hogy az a megnevezés, hogy korrupt köztisztviselő az teljesen más, mint Magyarországon. Ők azt mondják, hogy az a személy, aki az USA üzleti érdekét sérti, és ezzel kapcsolatban vagyoni előnyt elfogad, az korrupt. A magyar törvények esetén akkor korrupt valaki, ha jogellenes összeget fogad el. Például a Bush-proklamáció szabálya szerint már az is korrupt, aki fizetésemelést kér és ezzel sérti az USA érdekeit”

– mondta az ügyvéd.

Miután André Goodfriend akkori ideiglenes ügyvivő több interjúban is korruptnak nevezte Vida Ildikót, ezért rágalmazás miatt személyiségügyi pert indítottak. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint a megalapozott gyanú fennáll, de a Bécsi Egyezmény alapján a diplomaták mentességet élveznek.

Futó Barnabás szerint valószínű, hogy

most is politikai nyomásgyakorlás a szándék a kitiltások lebegtetése mögött, ahogy 2014-ben is az volt.