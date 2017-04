Külföldről folytatják a lejárató akciót

Egykori titkosszolgák köré szerveződött csoport állhat az ügy mögött

Egy jól körülhatárolható, volt titkosszolgálati vezetők köré verbuvált csoport a nemzetközi sajtóban szellőztethet meg olyan információkat, amelyeket még főként Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején gyűjtöttek a cég megbízható munkatársai fideszes felső vezetőkről és azok családtagjairól – értesült a Magyar Idők.

Az már korábban egyértelműen kiderült, hogy fideszesekről keletkeztek információk a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NBH). Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy éppen Laborc Sándor volt NBH-vezér hivatali laptopján találták meg az Ovi és a Bajusz nevű mappákat, amelyek arról árulkodtak, hogy mind Orbán Viktorról, mind Kövér Lászlóról gyűjtötték és rendszerezték az információkat. Úgy tudjuk azonban, hogy a megfigyelések során keletkezett dokumentumoknak a hivatalban nyomuk sincs, azokat szisztematikusan kimenekítették.

Nemzetbiztonsági forrásaink szerint több jel utal arra is, hogy az őszödi beszéd 2006-os kiszivárgását követő fideszes egyeztetésekről keletkezett adat a szolgálatoknál.

Ez több módon lehetséges. Az egyik, hogy egy már megfigyelt célszemélyhez kapcsoltak másokat is. Ilyen volt ­például Rózsa-Flores Eduardo, akit egy bolíviai kommandós akcióban végeztek ki évekkel ezelőtt a helyi hatóságok.

Máig nem tisztázott ugyanakkor, hogy pontosan kik és miért csatolták a Rózsa-Flores ellenőrzéséhez szükséges telefonlistához a Fidesz egyik központi számát, illetve Orbán Viktor lányának a mobilelérhetőségét. Ő egyébként Rasi néven szerepelt a nyilvántartásban. Nem kell sokat gondolkodni azon, kit rejthetett a név: Orbán Ráhelről van szó.

A még Galambos Lajos főigazgató idején kezdődött adatgyűjtés természetesen nem fejeződött be 2006-ban. Ellenkezőleg, felpörgették a fellelhető információk beszerzését. Olyannyira, hogy Galambos utóda, Laborc Sándor a hazai alvilág meghatározó személyiségének, Portik Tamásnak a szolgálatait is elfogadta a fideszes vezetők lejáratásához.

A megfelelő kapcsolattartás érdekében még telefont is biztosított a maffiózónak. (Külön érdekesség, hogy – információink szerint – a két Laborc–Portik-találkozó hanganyagának leirata Laborc már említett laptopjáról került elő. Laborc az NBH-ból való távozásakor – miután rendszergazdával töröltette a rajta lévő fájlokat – leadta a számítógépét. Az eltávolított adatok visszaállítása azonban rutinmunka volt.)

Lapunk információi szerint egyébként Laborc Sándor és Gyurcsány Ferenc korántsem távolodott el egymástól. Az elhárítás egykori vezetője és a volt kormányfő között jelenleg is komoly együttműködés zajlik. Mi több, Laborc a Demokratikus Koalíció (DK) rendezvényein is rendszeresen felbukkan.

Azt természetesen nem lehet tudni, hogy a tervezett kiszivárogtatás során milyen természetű információk milyen torzításokkal kerülhetnek nyilvánosságra, ám tény, Orbán Viktor és a Fidesz vezető politikusai folyamatosan az ellenzék célkeresztjében vannak, és az sem titok, hogy a Gyurcsány-féle kör érdekei lényegében egybeesnek a Jobbik mögé besoroló Simicska Lajoséval.

Forrás: Éberling András

Laborc Sándor és Szilvásy György a bírósági folyosón a kémper tárgyalásán

Forrásaink úgy vélik: Laborcék jelenleg is dolgoznak. Szerintük ezt támasztja alá, hogy a közelmúltban – Magyarországon eddig példátlan módon – érzékeny titkosszolgálati információkkal tűzdelt interjút adott az Index című internetes portálnak Katrein Ferenc, a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi műveleti igazgatója.

A jelenleg külföldön tevékenykedő férfi egyebek mellett az általa Magyarországon mind jobban érzékelhető orosz befolyásról beszélt. A cégiratok szerint a Spéder Zoltán tulajdonában lévő Index az elmúlt években tendenciózusan közölt titkosszolgálati tematikájú, orosz térnyerést mantrázó írásokat.

Háttérbeszélgetéseink során világossá vált, hogy Katrein Ferencet egyértelműen Laborc köréhez sorolják. 2007-ben Laborc kezdeményezésére nevezték ki műveleti igazgatónak is, aki így az elhárítási és a terrorelhárítási akciókat irányíthatta. (A két területet a szakma általános elképedésére összevonták.) Kiderült az is, hogy Katrein 2000 körül került a céghez, ezután garázsmesterként tevékenykedett. A ranglétrán szaporán lépkedő férfi Gyarmati György osztályvezető beosztottjaként is gyarapította a tudását, ám 2013-ban érzékeny búcsút vettek tőle.

Gyarmati György neve sokaknak ismerős lehet, hiszen ő Galambos Lajos, Földesi-Szabó László és Jakubinyi Róbert mellett a titkosszolgálati háttérrel létrehozott és működtetett Egymásért, Egy-másért Alapítvány milliárdos csalási ügyének egyik meghatározó szereplője. Jakubinyi éppen a napokban került előzetes letartóztatásba, mivel a gyanú szerint egy ügyvédnőn keresztül a házi őrizetben lévő nehézfiút, Tanyi Györgyöt arra akarta rávenni, hogy kreált dokumentumokat vigyen külföldre, és azokat adja át a nemzetközi sajtónak. A kozmetikázott iratokkal állítólag Pintér Sándor belügyminisztert szerették volna kompromittálni.