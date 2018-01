Klebelsberg Központ: újabb hazugságok az iskolákról

A Klebelsberg Központ sajnálattal tapasztalta, hogy a 24.hu hírportálon a somlóvásárhelyi általános iskoláról megjelent, hazugságokat tartalmazó cikk hatalmas indulatokat kavart.

A központ állásfoglalása szerint elfogadhatatlan, hogy egyesek politikai szándékú hangulatkeltéssel oktatási intézményeket, az oktatásért dolgozó szakembereket próbálnak meg ellehetetleníteni. A cikkben megjelent valótlanságok következtében fenyegetéseket kapott az érintett tankerületi igazgató – írják a közleményben.

A Klebelsberg Központ minden esetben megvédi a jogszerűen, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva dolgozó munkatársait. A portálon megjelentekkel ellentétben a valóság az, hogy a tankerületi központhoz eljutott információk alapján az intézményvezető több szabálytalanságot követett el a nevezett pályázatok, valamint a hivatali működése során is, ezért vizsgálatot indított a fenntartó a történtek feltárására.

Az intézményvezető saját maga kérte a felmentését és az áthelyezését, szó sem volt semmiféle nyomásgyakorlásról. A tankerületi központ időközben – a vizsgálat lezárása után – az ügyben büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen közfeladati helyzettel való visszaélés bűntette alapos gyanújával.

Szintén a fent nevezett portál hozta le a „Tanév közepén is döbbenetes mértékű a tanárhiány” című cikket, amelyben folytatva a tegnapi gyakorlatot, csúsztatásokkal ír a témáról. A Klebelsberg Központ korábban többször is jelezte, a pedagógusok esetében is előfordul, hogy állást, munkahelyet váltanak, ennek következtében, a megüresedő álláshelyet meg kell hirdetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A cikkben szereplő 300 álláshirdetés a tankerületi központok állományában dolgozó, több mint 90.000 pedagógushoz képest elenyésző szám, 3 ezrelék, ez alapján döbbenetes tanárhiányról beszélni erős tudatlanságra vall.

A tankerületi központok mindenhol biztosítják a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, támogatják az iskolákat abban, hogy minél magasabb színvonalon láthassák el a feladataikat – olvasható a Klebelsberg Központnak a Magyar Időkhöz eljuttatott közleményében.