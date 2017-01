Kihátrálhat az MSZP Botka László mögül

„Oroszlánbarlangban” küzdhet a szegedi polgármester

Egyre többen táncolnának vissza Botka László miniszterelnök-jelöltségétől az MSZP-ben – értesült a Magyar Idők. Erre utal az is, hogy Molnár Gyula pártelnök szerint Botka nem úszhatja meg az előválasztási csatát.

Bár a hivatalos kommunikáció szerint az MSZP vezetése támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét, a pártban egyre többen vannak, akik elhibázottnak tartják az ötletet.

A Magyar Idők információi szerint elsősorban olyanok hátrálnának ki Botka mögül, akik Molnár Gyula elnökségét támogatták Tóbiás Józseffel szemben a párt tavaly nyári kongresszusán. Többen is kifogásolják, hogy a szegedi polgármester annak ellenére sem mondott le szokásos év eleji külföldi üdüléséről, hogy maga jelentkezett be a baloldal miniszterelnök-jelöltjének, ami az egyik legfajsúlyosabb kérdés a 2018-as választás szempontjából.

Úgy tudjuk, még Botka László támogatói között sem egyöntetű annak a megítélése, hogy a polgármester valóban képes lenne-e legyőzni Orbán Viktort.

Az elbizonytalanodásra utalnak Molnár Gyula szavai is. Bár az MSZP elnöke a Népszavának adott interjújában hangoztatta, hogy „most” Botka László az MSZP miniszterelnök-jelöltje, „és ezen csak ő maga változtathat”, de beszélt arról is, hogy az előválasztás kérdésében vitájuk van a polgármesterrel. – Aki Orbán Viktort akarja legyőzni, annak be kell mennie az oroszlán barlangjába, tehát előtte meg kell vívnia ezt a csatát is – jelentette ki Molnár.

Mint fogalmazott: „Az ő és a mi érdekünk is az, hogy több miniszterelnök-jelölt induljon az előválasztáson. Ez ugyanis kifelé is erősít. Nekünk nem kell félnünk attól, ha más pártok vagy akár a civilek is jelölnek erre a posztra.”

– Azt kell tehát megérteni, hogy az MSZP nem jelölte Botka Lászlót, hanem ajánlatként megfogalmazta az általa képviselt politikát Magyarországnak és a partnereknek. Készen állunk arra, hogy abban a rendszerben, amelyet majd közösen kialakítunk, dőljön el, hogy ő vagy más lesz-e a miniszterelnök-jelölt. Mi nem léptünk el az előválasztási koncepciótól – mondta az MSZP elnöke.

Közölte: arra fogják kérni Botkát, hogy ebben a kérdésben ő is puhítsa álláspontját. Molnár emlékeztetett, hogy amikor az előválasztás belekerült az MSZP alapszabályába, akkor Tóbiás József volt a párt és Botka László a választmány elnöke.

Az MSZP elnöke ugyanakkor bírálta a Párbeszéd által készített előválasztási koncepciót. Szerinte az egy „tehetségkutató, szépségverseny, ahol a lájkok számát kell nézni”, míg az általuk kínált módszer valódi választást szimulál. Molnár ugyanakkor csak ott tartana előválasztást, ahol valóban több jó jelölt van. – Az MSZP-ben a 106 egyéni hely 80-90 százalékában tudjuk, kit javaslunk indítani, a maradékról lehet beszélni. Mi azt kérjük a többiektől, kezdjünk el arról beszélni, hol érdemes egyáltalán előválasztást tartani, mert ahol egy jelölt van, ott feltehetően nem – mondta Molnár Gyula, aki hangoztatta azt is, hogy a Jobbikkal nem lehet és nem szabad együttműködni.

Emlékezetes: amikor az MSZP nyári kongresszusán nem Botka, hanem Hiller István lett a választmány elnöke, a szegedi polgármester azt mondta, hogy a miniszterelnök-jelöltségnek így nincs realitása. „Mit írnának rá a szórólapra? Tisztelt választópolgárok, nekünk nem kellett, önöknek jó lesz, üdv, Magyar Szocialista Párt?!” – magyarázta. Az MSZP elnöksége egyébként szerdán hallgatja meg elképzeléseiről Botkát, aki több feltételt is szabott azért, hogy vállalja a baloldali miniszterelnök-jelöltséget.

Nem utolsósorban leszögezte: „A választók stabil kétharmada nem szavazna arra a listára, amelyen Gyurcsány Ferenc szerepel.”