Két éve már, hogy nem adják fel

A fogyatékos dolgozóknak tartást ad az alapítványi kávézóban és étteremben elvégzett munka

Ma lett kétéves Magyarország első, fogyatékossággal élő emberek által működtetett vendéglátóipari egysége, a Nem Adom Fel Kávézó és Étterem. A hely már országos, sőt nemzetközi példát jelent más vállalkozók számára is. Igazi alulról jövő kezdeményezés az övék, hiszen a józsefvárosi éttermet gründoló alapítvány alaptőkéjét sérült fiatalok szedték össze utcai zenészként.

Ahogy lemegyek a lépcsőn, egy kerekesszékes fiatalember köszön rám, majd egy asztalhoz kísér. A személyzet egyenruhában van.

Mindenki udvarias, türelmes a retró bútorokkal berendezett elegáns helyen, és a kávégép szisszenését követően már hozzák is a díszített habos kapucsínót.

A két éve, a Józsefvárosban megnyitott Nem Adom Fel Kávézót és Éttermet egy alapítvány által létrehozott szociális szövetkezet működteti.

– Ez egy valóban alulról jött kezdeményezés, hiszen fogyatékos emberek az utcán zenélték össze azt a négyszázezer forintot, amely 2006-ban az alapításunkhoz kellett – tudom meg Dely Gézától, a Nem Adom Fel Alapítvány elnökétől, aki a sorkatonaság keretében polgári szolgálatosként került 1994-ben a fogyatékosügyi területre.

Érdekesnek tűnt a felajánlott szolgálati hely a Down Alapítványnál, hiszen nem ismert fogyatékkal élő embereket, arról pedig végképp nem volt elképzelése, hogyan is kellene bánni velük.

A polgári szolgálat után az alapítvány asszisztenseként kezdett dolgozni, és az évek múlásával szinte minden összefüggésben megismerte a sérült – elsősorban az értelmileg akadályozott – emberek életét. Három gyermek édesapjaként főiskolára is járt, szociálpedagógus szakon végzett.

A Nem Adom Fel Alapítvány kezdettől fogva a közösségi programok szervezését és a fogyatékos emberek foglalkoztatását tűzte ki célul.

Van gospelkórusuk, rockegyüttesük, trénercsapatuk, a munka frontján pedig takarítóbrigádjuk, kertgondozói csapatuk, és többen nehéz szociális helyzetbe került családokat látogatnak és segítenek. Százötvenen dolgoznak Budapesten, Szegeden és Szendrőládon.

Dely Géza véleménye szerint, ha valaki fogyatékossággal születik, az emberek túlnyomó része tragédiának látja az életét, holott nem szükségszerű, hogy ezt csak így lehessen megélni. Valóban hátrányt jelent, de keserűség és önsajnálat nélküli, teljes élet élhető.

Az alapítvány a kezdettől alternatív foglalkoztatási lehetőséget teremtett a megváltozott munkaképességű személyek számára, és egy szerencsés véletlen folytán a józsefvárosi ingatlanhoz is hozzájutottak.

– A 420 négyzetméteres ingatlant egy banktól vettük, amely, megismerve a tevékenységünket, tizedáron adta el nekünk. Hazai pályázatból át tudtuk építeni az egykori raktárhelyiséget közösségi térré, egy európai ­uniós pályázatból pedig 2016. január 27-én kávéházat tudtunk létrehozni – mondja az alapítvány elnöke.

Fotó: Havran Zoltán

Azt tudták, hogy abból nem lehet megélni, hogy eljönnek ide emberek a sérült személyzetből álló „különlegességért” egyszer, és soha többé.

Nekik piaci alapon a legjobb szolgáltatást kell nyújtaniuk, ezért jó a kávégépük, a kiszolgálásuk, működtetnek kipróbált szakácsokkal meleg konyhát, kínálnak menüsort, este gyertyafényes vacsorát, és szerveznek kulturális programokat.

Hétfőnként filmklubot, szerdánként irodalmi esteket, amelyeken már telt ház van. Járt itt Eperjes Károly és Vecsei H. Miklós színművész, Bereményi Géza, Varró Dániel, Harcsa Veronika, Böjte atya és Molnár Piroska is.

A csíki sör és a Heineken vitájakor marketingesek tartottak itt egész termet megtöltő tanácskozást, egy ugandai magyar orvoscsoport beszámolóján pedig – bár nem hittek benne – telt ház volt. Büszkék arra, hogy Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége nagykövetek feleségeit hívta meg ide évzáró teázásra.

A délelőttök kihasználatlanok, az ebédidő kihasználtsága jó, a délutáni forgalom változó, de már vannak jó napjaik is. Nő az á la carte étkezések száma, ebben látják a jövőt. Közösségi irodai szolgáltatásban is gondolkodnak, most fogják megerősíteni a wifit.

A Nem Adom Fel kávézó az első ilyen jellegű hely Magyarországon. Belföldről és külföldről is megkeresték őket, tanulmányozván, hogyan működnek.

Fogyatékos, sérült, megváltozott munkaképességű – mondják azokra az emberekre, akik az étteremben főznek, felszolgálnak, takarítanak.

Közülük van, aki autizmussal él, illetve a legmegfelelőbb kifejezést használva: értelmileg, látásban, hallásban, mozgásban akadályozott.

Olyan fiatalok ők, akiknek korábban nem volt munkájuk. Egy kolléganő azelőtt önkéntesként dolgozott egy nyugdíjasotthonban, ez az első fizetett munkahelye, amire nagyon büszke.

Másvalaki korábban aluljáróban osztogatott szórólapokat, ingyenes újságokat. Ő is örül, hogy itt lehet, mert az elvégzett munka tartást ad neki.

A fogyatékosügyért felelős államtitkár rendre itt tartja a sajtórendezvényeit. Dely Géza szerint 2011 óta, amikor a rehabilitációs járulék összegét felemelték, a fogyatékos embereket foglalkoztató szervezetek támogatását pedig más logika alapján intézik, olyan döntések születtek, amelyek jó folyamatokat indítottak el.

Nemrégiben egy pályázaton kisbuszt nyertek, hogy a családokat segítsék, így például egy kerekesszékes fiút, aki eddig fél ötkor kelt, hogy szülői kísérettel eljusson a XI. kerületből az Amerikai úti iskolába.

Most, hogy az alapítvány busza megy érte, egy órával többet alhat a család. Ez látszólag kis dolog, de egy család számára óriási könnyítést jelent.

Ráadásul itt, a kávézóban bogarat ültettek a téma államtitkárának fülébe, amikor azt mondták: ha a segítő buszok a buszsávban is közlekednének, eredményesebben tudna dolgozni az a néhány fővárosi fogyatékosügyi szolgáltató.

A társadalom érzékenyítése a még hosszú idő. Amikor elbúcsúzom, én is fognám a kávéscsészémet, hogy kivigyem a pulthoz, mire Dely Géza kedvesen figyelmeztet: nemes a szándékom, de ne vegyem el más munkáját.