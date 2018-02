A két A319-est itthon szerelik fel katonai eszközökkel

Bemutatták azt a két Airbus A319-es repülőgépet tegnap Kecskeméten, amelyek a Magyar Honvédség csapatszállítási, evakuációs feladatait fogják ellátni. A két szállítógép megérkezése a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik kiemelt eleme.

– Ez történelmi pillanat, a honvédség fejlesztésének és fejlődésének fontos állomása – jelentette ki a honvédelmi miniszter tegnap Kecskeméten, ahol bemutatták a Magyar Honvédség két Airbus A319 repülőgépét. Simicskó István az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartott sajtótájékoztatón elmondta: a légi szállítási képesség megújítása, a két szállítógép megérkezése a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik kiemelt eleme. A tárcavezető leszögezte: a most beszerzett Airbus A319-esek nem kormánygépek, feladatuk a csapatszállítás, polgári személyek evakuálása és sebesültszállítás. Kérdésre elmondta: a gépek nyolc-kilenc évesek, új korukban darabonként hetven-nyolcvanmillió euró­ba kerültek, de Magyarország most kedvező kondíciókkal, fél áron tudta őket megvásárolni.

Benkő Tibor vezérezredes elmondta: a gépek a külföldi missziókban szolgáló katonáinkon kívül segítséget jelenthetnek majd minden, a világ bármely pontján bajba jutott magyar állampolgárnak is. A vezérkari főnök szólt arról is, hogy a napokban megérkezett gépeken a honvédségi feladatok ellátásához szükséges átalakítások megkezdődtek, katonai kommunikációs, navigációs és védelmi rendszerekkel szerelik fel őket. A repülőgépeket hazai üzemben alakítják át. A fedélzeten el lehet majd helyezni különleges egészségügyi evakuá­ciós felszerelést is.

Pogácsás Imre dandártábornok az Airbus A319-esek képességeivel kapcsolatban elmondta: a gépek akár 126 katonát vagy 12 tonna terhet tudnak szállítani csaknem hétezer kilométeres távolságra, több mint nyolcszáz kilométer per órás utazósebesség mellett. A HM haderőfejlesztési programok főosztály vezetője megjegyezte: a csapatszállítás, evakuálás terén a most beszerzett gépek képességei kétszer-háromszor múlják felül az eddig erre használt An–26-os szállítógépekét.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az elkövetkező hetekben-hónapokban sorra fogja bejelenteni a Honvédelmi Minisztérium a Zrínyi 2026-tal kapcsolatos fejlesztéseket. Simicskós István ennek kapcsán elmondta: megkezdődik a korábbi kormányok által szinte teljesen felszámolt tüzérség újjáélesztése, folyamatban van a deszantos feladatok ellátására is alkalmas, az ­An–26-osokat végleg kiváltó közepes katonai szállítógépek beszerzése, folytatódik a szállító járművek, buszok cseréje. A ­Mi–­17-es közepes szállító, illetve a Mi–24-es harcihelikopterek felújításával párhuzamosan megkezdődik az azokat nyolc év múlva leváltó új, korszerű helikopterek beszerzési eljárása is.