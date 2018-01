Kelet-magyarországi szállodák végeztek az élen „AZ ÉV HOTELE” közönségszavazáson

Véget ért AZ ÉV HOTELE 2017. Közönségszavazás döntője, melyben két kelet-magyarországi hotel végzett az élen. A nézők január folyamán két hétig szavazhattak a 2017-ben az RTL Klub-on AZ ÉV HOTELE című műsorban szereplő 8 régió legjobbnak választott szállodáinak egyikére. A produkció teljes kilenc hónapja alatt a közönségszavazáson induló 46 hotelre 114.287 db szavazat érkezett és összesen 75.441-en voksoltak.

AZ ÉV HOTELE 2017-ben az Északkelet-Magyarország régió legjobb szállodája a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel****superior lett. A döntőben a második helyen a hajdúszoboszlói Hotel Délibáb**** végzett, mely a Hajdúszoboszló, Debrecen és környéke régiót nyerte meg az előző év során. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Budapest környéke régió legjobbja, a visegrádi Thermal Hotel Visegrád****superior állhatott fel.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és az Interakció Produkció közös díját a legjobb három hotelnek Pataki Zita AZ ÉV HOTELE műsorvezetője adta át vasárnap az RTL Klub-on az évad utolsó, a nyerteseket bemutató adásában.

AZ ÉV HOTELE című műsorban minden héten hétköznapi utazók próbálják ki a bemutatott szállodákat az RTL Klubon. A Varázslatos Bambara Hotel****superior-ba egy jegyespár látogatott el, míg a Hotel Délibáb****-ot két barátnő, a Thermal Hotel Visegrád****superior-t pedig egy egypetéjű hegedűművész ikerpár értékelte.

AZ ÉV HOTELE 2018-ban is folytatódik külső gyártásban az RTL Klubon, hiszen májustól újabb 48 hotelt mutat be a műsor és biztosít lehetőséget a szavazásra a nézők számára, hogy 2018-ban is a vendégek mondhassák meg, hogy melyik szálloda legyen AZ ÉV HOTELE.