Kálmán Olga mosolyogva kampányolt az olimpia mellett

Amikor még trendi volt az olimpiai rendezés a ballib oldalon. Aztán változott a véleménye.

Nem kell sokat visszamenni a történelemben ahhoz, hogy megnézzük: a szoclib érában az egykori ATV-s Kálmán Olga is az olimpia rendezése mellett állt ki – írja a videóra rálelő 888.hu. A BOM (Budapesti Olimpiai Mozgalom) mögé értelemszerűen számos sportoló, közéleti és baloldali személyiség is beállt, de a kampányban sokkal érdekesebb a nyíltan baloldali kötődésű Kálmán Olga személye, aki az egyik promóvideóban úgy fogalmazott:„Nem szeretem a tétlenséget. Nem szeretem, ha valamire azt mondjuk: ezt úgysem tudom megcsinálni. Mi most megtettük az első lépést. Összefogtunk”.

A jobboldalhoz sorolható vendégeivel oly rigorózusan viselkedő műsorvezető az alkalomhoz illően akkor egész más arcát mutatta a videóban.

Persze a dolgok változnak. Mint ahogy Kálmán Olga véleménye is árnyaltabb lett, amikor már nem Demszkyék szervezték az esetleges olimpiai rendezést.