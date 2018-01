A Jobbik tovább kalapozik

Egyelőre nem tudni, mire költi a párt a pénzadományt

Majdnem 90 millió forintnál tart a Jobbik adománygyűjtése, amelyet eredetileg az Állami Számvevőszék által kiszabott 331 millió forintos bírság kifizetésére kezdeményeztek.

A kalapozást azonban azután sem hagyta abba Vona Gábor, hogy a Magyar Államkincstár a NAV-val együtt közölte: július előtt egyik megbírságolt pártnak sem kell befizetnie a büntetést, és utána is kaphatnak részletfizetést. A Jobbik ezután ahelyett, hogy leállította volna a gyűjtést, azt közölte: újult erővel folytatják azt. Az ok pedig nem más, mint hogy el tudjanak indulni a választásokon, vagyis elvileg kampányra költik az adakozó állampolgárok pénzét, dacára annak, hogy az adófizetők révén a párt 600 millió forint kampánytámogatást is kaphat.

Vona Gábor el is ismerte a múlt héten, egy esetleges behajtás nem érinti a Jobbiknak járó, mintegy 600 millió forint kampánytámogatást. Vagyis noha a Jobbik a törvény szerint több mint félmilliárd forint támogatásban részesül, hogy el tudjon indulni a választásokon, úgy tűnik, mindez nem elég a pártnak, így ahelyett, hogy visszautalnák a pénzbeli adományokat, tovább gyűjtenek.

A Jobbik elnöke múlt héten azt is elárulta, hogy az első negyedévre járó állami támogatást már megkapták, tehát valamivel több mint 110 millió forint van a számlájukon. A hét elején Vona a Hír TV-ben mégis arról beszélt: még nem tudják, mire költik a csaknem 100 millió forintot. Először úgy fogalmazott, hogy önként nem fizetik be a bírságot, mert az eljárást törvénytelennek tartják, majd arra a kérdésre, hogy mi lesz a pénz sorsa, Vona azt mondta: ez akkor derül ki, ha eldől, hogy be kell-e fizetniük a kirótt összeget, mert ha nem, úgy a pénz sorsáról a párt elnöksége dönt.