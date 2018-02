Javultak a daganatos betegek gyógyulásának esélyei

A tudomány folyamatos fejlődésével évről évre javulnak a daganatos megbetegedések túlélési esélyei, a legtöbbet mégis azzal javíthatunk a lehetőségeinken, ha tudatosan teszünk a megelőzésért – hangsúlyozta a Magyar Időknek a Magyar Rákellenes Liga elnöke, Rozványi Balázs a február 4-i rákellenes világnap alkalmából.

Hazánkban száz halálesetből körülbelül huszonötöt daganatos megbetegedések okoznak.

Míg a 60 év felettie­ket jellemzően a szív- és érrendszeri megbetegedések veszélyeztetik, addig a 40–59 éves nők körében a rák okozza a legtöbb halálesetet.

Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke a közelmúlt tendenciáiról azt mondta: bár a megbetegedések száma nem csökkent még jelentős mértékben, a gyógyulási arányok egyre javulnak: 2006 és 2013 között az összes daganatos beteget tekintve átlagosan 10-12 százalékkal többen gyógyultak meg, mint a korábbi időszakban.

Emlőrákban húsz év alatt (1993 és 2013 között) százezer főre vetítve 35-ről 26-ra csökkent a halálozások száma, de kevesebbek halálát okozta emlő-, gyomor-, ajak-, szájüregi és prosztatarák is. Rozványi Balázs szerint ugyanakkor még mindig nagyon kevesen járnak szűrővizsgálatokra, holott a korai felismeréssel egyenes arányban nőhet az adott kezelés sikeressége.

– A másik fontos elem a rákellenes küzdelemben a megelőzés: megfelelő életmóddal és a rizikótényezők csökkentésével a daganatos megbetegedések egyharmada megelőzhető lenne – hangsúlyozta lapunknak az elnök.

A megelőzés legalapvetőbb elemei a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a dohányzásról való leszokás. Mint Rozványi Balázs fogalmazott: bár az elmúlt száz évben hatalmas fejlődésen ment keresztül az orvostudomány a daganatos betegségek kezelésé­ben, azonban a megelőzés még midig az egyik legfontosabb lehetőség.

A rákellenes liga idén a mozgást helyezte fókuszba, mert pusztán a rendszeres mozgással 30 százalékkal csökkenthető a daganatok megjelenésének esélye.

Rozványi Balázs felhívta a figyelmet, hogy a mozgásnak nemcsak a megelőzésben lehet szerepe, hanem a már kialakult betegségek esetén a gyógyulás folyamatának felgyorsításában, illetve a túlélés meghosszabbításában is.

Tíz új szűrőbusz áll munkába

A világnap alkalmából Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságát emelte ki. Szavai szerint Magyarországon mindenfajta szűrés elérhető, sajnos azonban kevesen vesznek részt ezeken. A nők átszűrtsége emlő- és méhnyakrákra csak 30 százalék körüli, ezért is állítanak munkába a következő hetekben tíz új, emlőrákszűrésre is alkalmas szűrőbuszt, hogy a kistelepülésen lakók is élhessenek ezzel a lehetőséggel. (MTI)