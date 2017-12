Imádkozni az üldözőkért is muszáj

Az üldözött keresztényekről, az üldözők reménybeli megtéréséről és a kereszthalálában is győzedelmes Krisztusról beszéltek karácsony két napján a történelmi keresztény egyházak hazai vezetői. De szó esett a megértésről, az emberek percéletű, rövid tülekedéséről és a nagy ígéretről, hogy Isten lesz majd minden mindenekben.

– A hiteles kereszténység szebbé, békésebbé teszi az ember életét, rányitja szemünket az örök értékekre, és igazi szeretetközösséggé alakítja a családokat – mondta Erdő Péter szenteste a budapesti Szent István-bazilikában. A bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az MTI tudósítása szerint kihangsúlyozta: a keresztény ember és a keresztény közösség küzdelmeit a világban a megalkuvás nélküli ragaszkodás az igazsághoz, a szelídség és a jóság kell hogy kísérje. „Ez teszi lehetővé, hogy megértsünk másokat, és ha tehetjük, azzal segítsük őket, amire igazán szükségük van” – fogalmazott homíliájában a bíboros.

Erdő Péter arról beszélt: „Isten azért lett halandó, hogy nekünk életet adjon, azért született az istálló sötétségébe, hogy mi látni tudjunk. Azért vette magára a szolga alakját, hogy minket megváltson a bűn szolgaságából.” Erdő Péter kitért arra: Isten akaratának semmilyen hatalom nem állhat ellen. Megtestesülése révén mégis küzdő félként jelent meg a történelem színpadán. A kereszten látszólag vereséget szenvedett, feltámadásával azonban ő lett a győztes. E győzelemmel pedig megmutatta, hogy az egyes ember és az egész emberiség küzdelmének tétje nem csupán az e világi élet, hogy örök hivatásunk van, és örök boldogságra születtünk.

– Karácsony éjjelén az elérhetetlen messzeségbe képzelt Isten mindennél közelebb jön az emberhez – mondta a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsonyi igehirdetésében hétfőn Budapesten. Bogárdi Szabó István szerint Isten közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. A református püspök felidézte: a karácsonyi történetben Isten elhagyja a helyét, nem trónol elérhetetlen messzeségben, ahová képzeljük, nem tartja távol magát az emberek percéletű, rövid tülekedésétől, nyomorúsággal, civakodással, háborúsággal terhes életétől.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Bogárdi Szabó István azt mondta, nincsenek a helyükön az angyalok sem, akik alászállnak az égből, hogy betekintsenek a nagy titokba és dicsőítsék Istent. Kiemelte: Krisztus születése, élete, halála és feltámadása azt a nagy ígéretet hordozza, hogy Isten lesz majd minden mindenekben, és akkor nem lesz idő – teherrel, bajjal, nyomorúsággal, háborúval, halállal terhes idő.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony másnapján a budavári evangélikus templomban arról beszélt: a karácsony egyszerre szól a fényről és a sötétről, Jézus jászla mögött már ott van a kereszt is. A karácsonyi fény mellett ma is ott van az árnyék, hiszen a Közel-Keleten csak kevesen mernek ünnepelni. Szólt arról is, hogy december 26-a nemcsak karácsony ünnepe, hanem az első keresztény vértanúé, Istváné is, aki vértanúhalála előtt ugyanazokkal a szavakkal imádkozott gyilkosaiért, mint Jézus a kereszten.

Hozzátette: tudja, mennyire nehéz, mégis imádkozni kell az üldözőkért is, hiszen Jézus és István is erre tanít. Felidézte: István gyilkosai Saul lábához rakták le ruhájukat, míg kövezték őt. Talán ha István nem imádkozott volna az üldözőiért, Saulból sem lett volna Pál.